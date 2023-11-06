الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

استمرار حبس ربة منزل وابنتها بتهمة قتل بائع في كرداسة

استمرار حبس المتهمين،
استمرار حبس المتهمين، فيتو

 جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس ربة منزل وابنتها قتلا بائعا بدائرة مركز شرطة كرداسة بعد استدراجه لسرقته، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترافا أنهم يتعاملان مع البائع ببيعهما الكرتون الذي يملكونه له، وأنهما وضعا خطة لتنفيذ غرضهما الإجرامي، بإخباره بأن لديهما كم كبير من الكرتون الذي يريدان بيعه له، فركبا خلفه التروسيكل الخاص به، فركبن خلفه وأثناء قيادته قاما بتسديد طعنات له، وعندما حاول الفرار بزيادة سرعة القيادة، فسددوا له 20 طعنة في الظهر والرقبة، سقطا من التروسيكل في مكان مهجور ولفظ أنفاسه الأخيرة.

Advertisements

 

وتم تحرير محضر اللازم بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وتم تولي النيابة مباشرة التحقيقات في الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات التي سوف تجري معها تجاه الواقعة.
 

القبض على المتهمين بقتل بائع لسرقته في كرداسة

 تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقى بأحد المناطق النائية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة بائع به آثار عدة طعنات.

 

 وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وابنتها لسرقة المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهما.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كرداسة مركز شرطة كرداسة قاضي المعارضات بالجيزة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

حبس المتهمين بسرقة مول شهير في بولاق أبو العلا

حبس ربة منزل وابنتها قتلا بائعا في كرداسة بعد استدراجه لسرقته

الأكثر قراءة

بيان عاجل للحكومة بشأن وجود عجز في المخزون الاستراتيجي للسلع

آخر تطورات أزمة أحمد فتوح مع الزمالك بعد عرضه للبيع

إسرائيل تضرب نفسها، فشل القبة الحديدية يثير السخرية، ونشطاء: "القبة الحديدية لذيذة وطرية"

وفاة ليلى صديق طليقة الفنان مدحت صالح

الأهلي، قرار جديد من كولر تجاه موديست (فيديو)

في كمين محكم، كتائب القسام تدمر 4 مدرعات إسرائيلية وتقتل 20 جنديا (فيديو)

انقسام داخل الأهلي على صفقة مهاجم إنبي

خبير يكشف أسباب فشل منظومة التسليح الإسرائيلية أمام المقاومة الفلسطينية

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، دونالد ترامب يمثل أمام المحكمة بتهمة الاحتيال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 6-11-2023 في مصر

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 6-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار السكر اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسدس في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل ومساعدة المحتاجين

الإفتاء توضح كيف حث الشرع الشريف على الصبر على البلاء وإن طال وقته

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية