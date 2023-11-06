استمرار حبس ربة منزل وابنتها بتهمة قتل بائع في كرداسة

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس ربة منزل وابنتها قتلا بائعا بدائرة مركز شرطة كرداسة بعد استدراجه لسرقته، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترافا أنهم يتعاملان مع البائع ببيعهما الكرتون الذي يملكونه له، وأنهما وضعا خطة لتنفيذ غرضهما الإجرامي، بإخباره بأن لديهما كم كبير من الكرتون الذي يريدان بيعه له، فركبا خلفه التروسيكل الخاص به، فركبن خلفه وأثناء قيادته قاما بتسديد طعنات له، وعندما حاول الفرار بزيادة سرعة القيادة، فسددوا له 20 طعنة في الظهر والرقبة، سقطا من التروسيكل في مكان مهجور ولفظ أنفاسه الأخيرة.

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وتم تحرير محضر اللازم بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وتم تولي النيابة مباشرة التحقيقات في الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات التي سوف تجري معها تجاه الواقعة.



القبض على المتهمين بقتل بائع لسرقته في كرداسة

تلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقى بأحد المناطق النائية بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة بائع به آثار عدة طعنات.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وابنتها لسرقة المجني عليه، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهما.