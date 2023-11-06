قبل موسم الشتاء، نصائح من الصحة للحماية من أمراض الجهاز التنفسي (فيديو)

وجه الدكتور وجدي أمين، مديرعام الإدرة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، نصائح للحماية من أمراض الجهاز التنفسي تزامنا مع قرب موسم الشتاء خاصة وأنه تزيد معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية ونزلات البرد والإنفلونزا في موسم الشتاء سواء للكبار أو الأطفال.

وقال مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية لــ"فيتو" إن الجهاز التنفسي هو البوابة الرئيسية للجسم ويمكن تجنب الإصابة بالأمراض من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وغسل الأيدي باستمرار وتناول التطعيمات المناسبة في موسم الشتاء.

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مرض تليف الرئة

وكشف الدكتور وجدي أمين عن طبيعة مرض تليف الرئة، مشيرا إلى أن له أنواع متعددة وأشهر هذه الأنواع غير معروف أسباب الإصابة به.

وأشار لــ"فيتو" أنه يتم تشخيص الإصابة بتليف الرئة من خلال الأعراض التى تظهر على المريض والتى من أهمها النهجان، ومهما يحصل المريض على أدوية لا يختفي النهجان.

أمراض الجهاز التنفسي

وأوضح أن يمكن التفرقة بين الإصابة بتليف الرئة والحساسية والالتهاب الرئوي من خلال الأشعة المقطعية بجانب أخذ عينة من نسيج الرئة للتأكد من تليف الرئة وسبب حدوث التليف، ويتم دراسة الحالة إذا كان ممن يقومون بتربية طيور أو حمام لأنهم من مسببات تليف الرئة أو إذا كانت الحالات تتعرض للكيماويات أم لا، مع أخذ التاريخ المرضي.

وأشار إلى أنه يتم علاج تليف الرئة من خلال تناول أدوية مضادة للتليف وبعد تشخيص الإصابة يتم التأكد إن كانت حالة الإصابة بسيطة أم شديدة، ويتم وضع البروتوكول العلاجي حسب نوع الحالة وبعض الحالات تأخذ الأكسيجين لفترات أو بصورة دائمة.

المياه على الرئة

ومرض المياه على الرئة، يتعرض له عدد من المصابين بأمراض الصدر وأمراض القلب والكبد، ويتسبب في امتلاء الرئتين بالمياه؛ مما يصعب دخول الأكسجين إلى الجسم ويصعب التنفس.

أسباب المياه على الرئة

وقال الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدرة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة: إن الأسباب الأكثر شيوعا لحدوث مياه على الرئة هي حدوث انسكاب بلوري في الغشاء البلوري المحيط بالرئة، موضحا أن الرئة محاطة بغشاء بلوري رفيع مكون من طبقتين تتمثل وظيفته في أنه يسهل حركة الرئة ويحتوي على سائل بكمية طبيعية تسمح بحركة التنفس بشكل طبيعي.

الجهاز التنفسي في جسم الإنسان

وأضاف لـ"فيتو" أنه في حالة زيادة نسبة المياه عن حجمها الطبيعي يتم دراسة طبيعة السائل البوري والتأكد إذا كان إصابة رئوية أو إصابة خارج الرئة، نظرا، لأنه يوجد أسباب كثيرة لزيادة المياه على الرئة منها أسباب متعلقة بأمراض القلب أو الكبد ويتم تحديد المياه من أي عضو ويتم التعامل معها من خلال الكشف عن طريق المتخصص إذا كان طبيب قلب أو كبد حيث يحصل المريض على أدوية مدرات البول ويستجيب المريض للعلاج.