الجمعة 03 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

الصحة تحذر: تربية الطيور والحمام من مسببات تليف الرئة (فيديو)

تليف الرئة،فيتو
تليف الرئة،فيتو

مرض تليف الرئة من أمراض الجهاز التنفسي التى لا يجب التهاون فيها ويجب الإكتشاف المبكر لها لسرعة التعامل مع الحال وعلاجها.

مرض تليف الرئة

كشف الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدرة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة عن طبيعة مرض تليف الرئة، مشيرا إلى ان  له انواع متعددة وأشهر هذه الأنواع غير معروف اسباب الاصابة به,

واشار لــ"فيتو" أنه يتم تشخيص الإصابة بتليف الرئة من خلال الأعراض التى تظهر على المريض والتى من أهمها النهجان ومهما يحصل المريض على أدوية لا يختفي النهجان.

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تليف الرئة

وأوضح أن يمكن التفرقة بين الأصابة بتليف الرئة والحساسية والإلتهاب الرئوي من خلال الأشعة المقطعية بجانب اخذ عينة من نسيج الرئة للتاكد من تليف الرئة وسبب حدوث التليف ويتم دراسة الحالة اذا كامن ممن يقومون بتربية طيور او حمام لأنهم من مسببات تليف الرئة أو إذا كانت الحالات تتعرض للكيماويات أم لا، مع أخذ التاريخ المرضي

واشار إلى أنه يتم علاج تليف الرئة من خلال تناول أدوية مضادة للتليف وبعد تشخيص الإصابة يتم التأكد إن كانت حالة الإصابة  بسيطة أم شديدة ويتم وضع البروتوكول العلاجي حسب نوع الحالة وبعض الحالات تأخذ الاكسيجين لفترات او بصورة دائمة 

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 521 ألفًا و14 مواطنًا، من خلال مستشفيات الأمراض الصدرية التابعة للوزارة

الخدمات المقدمة في مستشفيات الصدر

وأوضحت أن الخدمات المقدمة في مستشفيات الصدر خلال الفترة المشار إليها، تضمنت استقبال 17 ألفًا و181 حالة مرضية في الأقسام الداخلية والرعايات المركزة، و369 ألفًا و32 حالة بالعيادات الخارجية، و36 ألفًا و76 حالة بالعيادات المسائية، و115 ألفًا و906 حالات بأقسام الطوارئ.

وأشارت إلى تقديم خدمات الأشعة لـ111 ألفًا و201 حالة، منها 73 ألفًا و63 أشعة عادية و32 ألفًا و813 أشعة مقطعية، و5 آلاف و325 أشعة تليفزيونية، بالإضافة إلى عمل منظار لـ 372 حالة مرضية، بينهم 281 منظارًا شعبيًّا، و91 منظارًا صدريًّا، إلى جانب إجراء 1110 جراحات صدر، تراوحت مابين (جراحات صغرى، ومتوسطة، وذات مهارة فائقة).

وأضافت أنه في إطار العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمرضى تم مناظرة 1841 حالة باستخدام تقنية «التشخيص عن بعد» بـ 11 مستشفى للأمراض الصدرية، شملت (صدر المرج، والمعمورة، وطنطا، والمنصورة، وبهوت، وبورسعيد، والمنيا، وأسيوط، ومنوف، وكفر الشيخ، ومستشفى صدر دمنهور).

تطوير 24 مستشفى للأمراض الصدرية 

ومن جانبه، ذكر الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بالوزارة، أنه في إطار إستراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة الصحية، يجري حاليًّا تطوير 24 مستشفى للأمراض الصدرية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث وصلت معدلات التنفيذ في بعض المستشفيات إلى 90% ويتم وضع خطة لتزويد تلك المستشفيات بالتجهيزات والأجهزة الطبية بناءا على البرنامج الوظيفى لكل مستشفى.

وأشار «وجدي» إلى تسليم وتشغيل مستشفى صدر كوم الشقافة بالإسكندرية، وتشغيل الرعاية المركزة بسعة 25 سريرًا، وتشغيل قسم الطوارئ، ومركز الغسيل الكلوي بطاقة 3 ماكينات، منوهًا بانتهاء أعمال التطوير بمستشفى صدر العياط، وجار تجهيزه بالتجهيزات الطبية وغير الطبية تمهيدًا لدخول المنظومة.
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