وكيل صحة قنا يجتمع مع مسؤولي هيئة تعليم الكبار لمناقشة أنشطة القوافل

اجتمع الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا وبحضور الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتور أحمد على منسق القوافل الطبية بالمديرية وبهاء عبد الوهاب العلاقات العامة بالهيئة اجتماعا موسعا لبحث أُطر التعاون المشترك بينهما.



وأكد ياسر السمهودي مدير عام الهيئة أن مصر تواجه الكثير من التحديات الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية والتي تهدد تنمية المجتمع وتطوره، ويتعاظم هذا التهديد في ظل الأمية وتداعياتها خاصة في ظل الانفجار السكاني وفي ظل تلك التحديات باتت مواجهة الأمية عاملا أساسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبخاصة الهدف الرابع،والذي يعتبر المدخل الحقيقي لإحداث التنمية المستدامة للبلد كما تمكن للأفراد مباشرة حقوقهم السياسية،الاقتصادية،والاجتماعية مؤكدًا أن الهيئة العامة لتعليم الكبار تؤمن بأن المواطن المصري هو محور التنمية وتسعى سعيٱ حثيثٱ لتلبية احتياجاته وعلى رأسها التحرر من الأمية،ومواصلة التعلم مدى الحياة،وهذا يتطلب بناء قدراته وتنمية مهاراته مشيرا إلي أن الهيئة تبذل جهودٱ مستمرة في حل المشكلات التنمية ولا سيما المشكلة السكانية لإيمانها بأن قضية الأمية ليست اكتساب مهارات القراءة والكتابة والحساب،وإنما إعداد مواطن من خلال إكسابه المهارات الحياتية المختلفة لجودة حياته، ومن هذا المنطلق اعتمدت الهيئة على المدخل التنموي في تعليم وتعلم الكبار،لمجابهة مشكلات السكان، البطالة، الصحة، البيئة، الثقافة.

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وخلال الاجتماع أكد الدكتور بدران أن مديرية الصحة لا تألو جهدا في تقديم الرعاية الطبية المتكاملة المجانية للمواطنين ودعم توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الارتقاء بالمنظومة الصحية والدفع بعجلة التقدم لخدمة المواطنين وذلك في إطار التعاون المشترك بين مديرية الشؤون الصحية بقنا ومؤسسات الدولة المختلفة بهدف دعم المنظومة الصحية بالمحافظة وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا والدكتور ياسر السمهودي مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار.