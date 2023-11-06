الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

خبير استراتيجي: إسرائيل تسعى لإقامة منطقة عازلة فى قطاع غزة

الدكتور طارق فهمى،
الدكتور طارق فهمى، فيتو

 الهجوم البري على غزة، قال الدكتور طارق فهمي الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الفشل الإسرائيلى فى اقتحام قطاع غزة جزء منه مرتبط بالعملية العسكرية، والواضح أن إسرائيل غيرت من استراتيجيتها فى الاجتياح من عملية شاملة  إلى اجتياح جزئى على خمسة أجزاء فى منطقة الشمال ومنطقة الشمال الشرق ومنطقة الشمال الوسط ومنطقة الوسط الجنوب لقطع الاتصال بين شارع الرشيد وشارع صلاح الدين من خلال تكثيف العمليات فى هذه المناطق.

Advertisements

 

الهجوم البري على غزة 

 وأكد فهمي فى تصريح لفيتو أن إسرائيل سوف تعتمد على تحديد أهداف يمكن تحديدها فى عزل مناطق الشمال عن الشرق وعزل شرق الوسط ووسط الجنوب وزحزحة الفلسطنين إلى الجنوب بصورة أو بأخرى.

وتابع فهمى أن الهدف الثانى لإسرائيل هو إقامة منطقة عازلة وآمنة فى الشمال وهذا يتطلب مراقبة وزحزحة هذه العناصر للجنوب، ولذلك نجد إسرائيل  تكثف من ضرباتها على هذه المناطق رغم الخسائر التى تتعرض لها على أيدي المقاومة الفلسطينية وفى تقديرى ان العمليات العسكرية الإسرائيلية  لن تتوقف حتى تحقق الأهداف التى تسعى إليها سواء كانت على المدى القريب أو المدى الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهجوم البري على غزة غزة قصف غزة الهجوم على غزة أخبار قطاع غزة الجيش الإسرائيلي الحرب الإسرائيلية حرب إسرائيل على غزة كارثة إنسانية بقطاع غزة الحرب بين حماس وإسرائيل كتائب القسام هجوم بري في غزة جيش الاحتلال قصف عنيف في غزة

الأكثر قراءة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعلق على اعتقال جيش الاحتلال لـ عهد التميمي

معتمد جمال يجتمع مع جهازه المعاون في الزمالك

ارتفاع أسعار السكر اليوم الاثنين

أول تعليق من فتوح على قرار إدارة الزمالك بإيقافه وعرضه للبيع

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

الجمهور يطالب مكي باستبعاد بيومي فؤاد من مسلسل الكبير أوي

جمعية المؤلفين: الشركات التي قاطعها المصريون تسعى لاستغلال الأناشيد الوطنية في إعلاناتها

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط، تعرف على غواصة أوهايو النووية الأمريكية

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

طفلة تعض إصبع الأمير ويليام في سنغافورة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 6-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار السكر اليوم الاثنين

أسعار السيراميك اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيف حث الشرع الشريف على الصبر على البلاء وإن طال وقته

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية