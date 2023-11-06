خبير استراتيجي: إسرائيل تسعى لإقامة منطقة عازلة فى قطاع غزة

الهجوم البري على غزة، قال الدكتور طارق فهمي الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الفشل الإسرائيلى فى اقتحام قطاع غزة جزء منه مرتبط بالعملية العسكرية، والواضح أن إسرائيل غيرت من استراتيجيتها فى الاجتياح من عملية شاملة إلى اجتياح جزئى على خمسة أجزاء فى منطقة الشمال ومنطقة الشمال الشرق ومنطقة الشمال الوسط ومنطقة الوسط الجنوب لقطع الاتصال بين شارع الرشيد وشارع صلاح الدين من خلال تكثيف العمليات فى هذه المناطق.

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الهجوم البري على غزة

وأكد فهمي فى تصريح لفيتو أن إسرائيل سوف تعتمد على تحديد أهداف يمكن تحديدها فى عزل مناطق الشمال عن الشرق وعزل شرق الوسط ووسط الجنوب وزحزحة الفلسطنين إلى الجنوب بصورة أو بأخرى.

وتابع فهمى أن الهدف الثانى لإسرائيل هو إقامة منطقة عازلة وآمنة فى الشمال وهذا يتطلب مراقبة وزحزحة هذه العناصر للجنوب، ولذلك نجد إسرائيل تكثف من ضرباتها على هذه المناطق رغم الخسائر التى تتعرض لها على أيدي المقاومة الفلسطينية وفى تقديرى ان العمليات العسكرية الإسرائيلية لن تتوقف حتى تحقق الأهداف التى تسعى إليها سواء كانت على المدى القريب أو المدى الأوسط.