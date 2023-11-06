رئيس مدينة الزينية بالأقصر يتابع أخر تطورات مشروع الصرف الصحي

عقد العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية بمحافظة الأقصر، اجتماع مع الشركات المنفذة لمشروع الصرف الصحي بمركز ومدينة الزينية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك لمناقشة ما تم الانتهاء منه من الأعمال،فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير اعمال المشروعات القومية.

وشدد رئيس مركز ومدينة الزينية على سرعة النهو للمشروع مع التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المقررة وذلك للتجهيز لرصف الطرق الرئيسية بالمركز والقرى التابعة.

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وأيضا سرعة البدء في أعمال الدفع النفقى لمعدية السكة الحديد حيث تم التواصل مع مدير هندسة السكة الحديد بأسوان المهندس عماد ميخائيل لسرعة انهاء موقف تصريح تهدئة القطار والذى بدوره تواصل مع المهندس المسئول بشركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر لإرسال التصريح المالي فورا لتسهيل استخراج تصريح التهدئة، وتم إرسال المطلوب وقت الإجتماع.

جاء ذلك بحضور حجازي النحاس نائب رئيس المركز وحنان محمد يوسف سكرتير عام المركز ورؤساء القرى ومدير التخطيط بالمركز والمهندس عبد الله بكرى مدير التنفيذ للهيئة القومية للصرف الصحى والمهندس وائل حجاجي مدير مشروعات الأقصر فرع البحر الأحمر المقاولون العرب والمهندس احمد لطفي المشرف علي المشروع بالمقاولون العرب والمهندس طارق بسطا عبد الموجود مهندس تنفيذ شركة جبالكو والمهندس وليد محمد تنفيذ شركة جبالكو ومهندس عاشور فوزي مدير الطرق بالمركز.

واختتم الاجتماع بالاتفاق علي سرعة نهو اعمال توصيل خط قطر 250 مم لمسافة 105 متر طرد وسيب من عمارات الزينية بحرى وحتي محطة رفع الزينية قبلي تنفيذ المقاولون العرب،وكذلك اعمال توصيل خط طرد 450 مم بطول 70 متر من محطة العشي لمحطة الصعايدة وغرف التهوية المتبقية تنفيذ شركة جبالكو كما تم التنبيه علي الشركات المنفذة بتغطية جميع الغرف لسلامة المواطنين وخاصة طلبة وطالبات المدارس وكبار السن.