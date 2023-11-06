الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

وحدة تكافؤ الفرص ومنصة أيادي مصر تنظم احتفالية تراثنا في الأقصر

جانب من الاحتفالية،
جانب من الاحتفالية، فيتو

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بالتنسيق مع منصة أيادي مصر بديوان عام محافظة الأقصر، احتفالية تحت عنوان "تراثنا الفريد وحرفنا اليدوية"وذلك على هامش الاحتفال بعيد الأقصر القومي.

وتضمنت الاحتفالية إقامة معرض لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية لعرض منتجاتهم، وأقيمت أيضًا حلقة نقاشية عن عيد الأقصر القومي واكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون بالبر الغربي للأقصر.


كما تضمن الحفل عددا من العروض الاستعراضية قدمها تلاميذ مدرستي الراهبات الفرنسيسكانيات بالأقصر، والأقباط الإعدادية بنين، كما تم تقديم فقرة مسرحية وإلقاء عدد من أبيات الشعر.


شارك في تنظيم الفعاليات كلا من نجوي علي النوبي مدر منصة أيادي مصر، ونورا محمد عثمان مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر.

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جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف هدى المغربي سكرتير عام المحافظة، والدكتورة  مريم سراج الدين مدير مشروع أيادى مصر بوزارة التنمية المحلية، وإيمان السبكي مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية.


العيد القومي للمحافظة

وشهدت محافظة الأقصر، إنطلاق باكورة إحتفالاتها بالعيد القومى للمحافظة والذى يأتى فى 4 نوفمبر من كل عام تزامنًا مع ذكرى إكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون فى عام 1922.

وشاركت عبر إطلاق أتوبيسات مكشوفة تقدم الأناشيد والأغانى الوطنية والأقصرية الشهيرة تجوب شوارع لتوزيع هدايا على المواطنين والأطفال في الشوارع لمشاركتهم بهجة العيد القومى.

كما شهدت المحافظة تنظيم فعاليات يومي ترفيهي لعدد كبير من الأطفال داخل حديقة الطفل بوسط مدينة الأقصر، للعمل على إدخال الفرحة عليهم وتوزيع الهدايا عليهم،لمشاركة أبناء محافظات مصر في أعيادهم القومية لتعزيز روح المحبة لبلدهم بين الأطفال.
 

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