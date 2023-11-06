الدوري المصري، الأهلى يستأنف تدريباته غدا استعدادا لمباراة سيراميكا

الدوري المصري، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية غدا الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة فريق سيراميكا كيلوباترا المقرر إقامتها عصر بعد غد الأربعاء على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجيل الاخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

الأهلى راحة من التدريبات الجماعية اليوم

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقياده السويسري مارسيل كولر قد منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الاثنين، على أن تستأنف غدا الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا.

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ويستعد الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام الأربعاء المقبل على استاد المقاولون العرب والمؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

الأهلى يفوز على المقاولون العرب

وواصل الأهلي انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.

الأهلي يستعيد خماسي الفريق

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على استعادة الخماسي محمد الشناوي وعلي معلول وأكرم توفيق وحسين الشحات ومروان عطية في مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غد الأربعاء في الدوري المصري الممتاز.

وغاب الخماسي السابق ذكره عن قائمة الأهلي أمام المقاولون العرب اااخيىةغ لاراحته من قبل الجهاز الفني في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وقالت مصادر داخل فريق الكرة بالأهلي إن التونسي محمد الضاوي كريستو كان غاضبا بسبب عدم مشاركته في مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

كولر يدرس عدم الدفع بموديست أساسيا

وجدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلبه إلى لجنة التخطيط للكرة بالأهلي وشركة الكرة بشأن رغبته في التعاقد مع مدافع قوي في انتقالات الشتاء القادم.

وعلمت فيتو أن كولر يرغب في استقدام مدافع جديد لتدعيم الخط الخلفي في ظل إصابات محمود متولي المتكررة وعدم ثبات مستوى ياسر إبراهيم.

ويدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر عدم الدفع بالفرنسي موديست أساسيا أمام سيراميكا كليوباترا بعد مشاركته في 90 دقيقة كاملة في مباراة المقاولون العرب.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني للفريق أن كولر يدرس وضع الفرنسي علي مقاعد البدلاء والاستعانة به في جزء من المباراة.

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