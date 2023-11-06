الإثنين 06 نوفمبر 2023
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حوادث

إعادة فتح طريقى الإسكندرية الدولى والصحراوي

إعادة فتح طريقى اسكندرية
إعادة فتح طريقى اسكندرية الدولى والصحراوى، فيتو

قررت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الإثنين ، إعادة فتح طريقى الإسكندرية الصحراوى والدولي، أمام قائدى السيارات بعد انتهاء الشبورة المائية ووضوح الرؤية.

 

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وكانت محافظة الإسكندرية، قررت، فى الساعات الماضية، إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي بسبب سوء الأحوال الجوية.


وقالت محافظة الإسكندرية، إنه بناء على تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة

وحددت محافظة الإسكندرية أنه من المقرر إغلاق طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وأهابت بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

وتسببت الشبورة في حجب كامل للرؤية في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما تبعه اتخاذ قرار سريع بوقف حركة السيارات المارة بداية من الموقف الجديد في الاتجاهين الصحراوي والدولي، وذلك حتى انتهاء الشبورة.

وتسبب غلق الطريقين في تكدس السيارات خاصة في الطرق المؤدية لمناطق العامرية وبرج العرب الصناعية، لتزامن الغلق مع موعد مرور السيارات وأتوبيسات نقل الموظفين والعمال لمصانعهم.

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