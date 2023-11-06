الخواجة يهاجم فتوح: الزمالك لن يقف على لاعب

فتَحَ محمود الخواجة، نجم نادي الزمالك السابق، "النار" على ثلاثي الزمالك المتمرد؛ أحمد فتوح، مصطفى الزناري، والحارس محمد صبحي، عقب خروجهم من قائمة الأبيض لمواجهة زد التي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بخسارة القلعة البيضاء بنتيجة 1 – 2 على استاد القاهرة الدولي.

الخواجة يهاجم فتوح

وقال الخواجة في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": "ما فعله الثلاثي أحمد فتوح، مصطفى الزناري، ومحمد صبحي لا يليق بلاعبي كيان كبير بحجم الزمالك، حيث تسبب هؤلاء اللاعبين في إحداث بلبلة داخل الفريق قبل مباراة هامة مثل زد".

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وأضاف: "الزمالك صاحب الفضل على أحمد فتوح، وهو من صنع نجوميته حينما تعاقد معه من أحد أندية حلوان بمبلغ 13 ألف جنيه، وساهم في إبراز نجوميته وتواجده بالمنتخب الوطني".

وتابع: "الزمالك لن يقف على رحيل أي لاعب وعلى رأسهم أحمد فتوح، ومثلما صنع الأبيض نجوميته سيصنع نجومية غيره، فالكيان الكبير لا يقف على لاعب، وعلى مر العصور رحل العديد من النجوم واعتزل البعض الآخر، ولم يتأثر الأبيض".

إيقاف فتوح وصبحي والزناري

وقرر مجلس الزمالك إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع.

وأعلن المجلس تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

جاء ذلك في بيان أعلنه نادي الزمالك.

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الزمالك وبيراميدز

وعلى صعيد كرة القدم، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.