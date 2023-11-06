حقيقة تجهيز بيومي فؤاد بيان اعتذار للجمهور بعد الهجوم عليه

بيومي فؤاد، تعرض الفنان بيومي فؤاد لانتقادات حادة من الجمهور، وذلك عقب تصريحاته المثيرة للجدل ضد الفنان محمد سلام، مشيرًا إلى القيمة المضافة التي يقدمها موسم الرياض للفنانين المصريين.

وتحدث البعض عن تجهيز الفنان بيومي فؤاد بيان اعتذار للجمهور عن ما بدر منه، وذلك بعد الهجوم الحاد عليه.

في هذا السياق، كشف أحد المصادر المقربة من بيومي فؤاد، حقيقة إصداره بيان للرد على هجوم الجمهور، حيث قال إن كل ما نشر ليس له أساس من الصحة، وأن بيومي لم يتحدث عن تقديم اعتذار لأنه لم يخطئ أو يسيء لأي شخص، ويقدر جميع زملائه الفنانين.

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تعليق كاملة أبو ذكري

من جانبها، كانت وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة للفنان بيومي فؤاد عقب حديثه بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخرا.

رسالة كاملة أبو ذكري لـ بيومي فؤاد



وكتبت كاملة أبو ذكري قائلة: "الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه.. لو حضرتك فاكر انك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام.. وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات.. لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".

وتابعت: "لما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري.. ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن يبقى معنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها".