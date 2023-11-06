الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

حقيقة تجهيز بيومي فؤاد بيان اعتذار للجمهور بعد الهجوم عليه

بيومي فؤاد، فيتو
بيومي فؤاد، فيتو

بيومي فؤاد، تعرض الفنان بيومي فؤاد لانتقادات حادة من الجمهور، وذلك عقب تصريحاته المثيرة للجدل ضد الفنان محمد سلام، مشيرًا إلى القيمة المضافة التي يقدمها موسم الرياض للفنانين المصريين. 

وتحدث البعض عن تجهيز الفنان بيومي فؤاد بيان اعتذار للجمهور عن ما بدر منه، وذلك بعد الهجوم الحاد عليه.

 

في هذا السياق، كشف أحد المصادر المقربة من بيومي فؤاد، حقيقة إصداره بيان للرد على هجوم الجمهور، حيث قال إن كل ما نشر ليس له أساس من الصحة، وأن بيومي لم يتحدث عن تقديم اعتذار لأنه لم يخطئ أو يسيء لأي شخص، ويقدر جميع زملائه الفنانين. 

Advertisements

 

تعليق كاملة أبو ذكري

من جانبها، كانت وجهت المخرجة كاملة أبو ذكري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة للفنان بيومي فؤاد عقب حديثه بعد عرض مسرحية "زواج اصطناعي"، ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخرا.

 

رسالة كاملة أبو ذكري لـ بيومي فؤاد


وكتبت كاملة أبو ذكري قائلة: "الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه.. لو حضرتك فاكر انك لما تعمل عمل اتحضر واتكتب واتنفذ في تلات أيام.. وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد آلاف الدولارات.. لو ده بتسميه فن فأنا لا يشرفني إني أكون زميلة لك في هذه المهنة".

وتابعت: "لما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري.. ولما تعرض التفاهة دي وجارك بيدبحوا أطفاله ونساءه ورجاله وتقولي الفن يبقى معنديش كلام أقدر أقوله غير إن الإحساس والفن نعمة أنتم آخر ناس تتكلموا عنها". 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المخرجة كاملة أبو ذكري الفنان محمد سلام أجر بيومي فؤاد آخر أعمال بيومي فؤاد مسرحية زواج اصطناعي المملكة العربية السعودية موسم الرياض

مواد متعلقة

بعد أزمة بيومي فؤاد، نجوم كبار يشاركون في مسرحيات جديدة بموسم الرياض

أشعل السوشيال ميديا بسبب موقف محمد سلام وأتلف لوحة تاريخية.. مواقف صادمة لـ بيومي فؤاد (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

فوكس نيوز: مقتل 20 جنديا إسرائيليا في كمين بقطاع غزة

عمرو أديب يدافع عن بيومي فؤاد وموسم الرياض، ويوجه رسالة لكاملة أبو ذكري

بعد أزمة بيومي فؤاد، نجوم كبار يشاركون في مسرحيات جديدة بموسم الرياض

استقالات جماعية من حزب العمال البريطاني لدعم غزة

زد يعلن الانسحاب من صفقة أحمد فتوح رسميا

حقيقة تجهيز بيومي فؤاد بيان اعتذار للجمهور بعد الهجوم عليه

كيف سيدفع الزمالك الشرط الجزائي والمستحقات المتأخرة لأوسوريو رغم الأزمة المالية؟

شاهد الفيديو المتسبب في توقيع غرامة على أفشة من النادي الأهلي (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

إسرائيل تقتلع 70 شجرة زيتون عمرها أكثر من 100 سنة بالضفة الغربية

في ذكرى رحيله، أبرز قفشات الفنان حسن عابدين

متحف شرم الشيخ يعرض قطعا أثرية للملك توت عنخ آمون

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 5-11-2023 في مصر

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأحد 5-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 5-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تأسيا برسول الله، قنوت النوازل لنصرة أهل غزة وفلسطين

المزيد
الجريدة الرسمية