الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

العاهل الأردني: قواتنا الجوية تمكنت الليلة من إنزال مساعدات طبية عاجلة في غزة

العاهل الأردني الملك
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، فيتو

أخبار غزة الآن، قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: تمكنت قواتنا الجوية هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني بغزة- وذلك وفقا لنبأ عاجل نقلته وسائل إعلام.

 

الأردن تدين تصريحات وزير إسرائيلي هدد بضرب غزة بالقنبلة النووية

أدانت الخارجية الأردنية تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد الخيارات لتحقيق هدف القضاء على حماس، "بأنها دعوة للإبادة الجماعية".


وجاء في بيان الخارجية وشئون المغتربين الأردنية: "ندين التصريحات العنصرية التحريضية والاستفزازية الصادرة عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية حول إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، باعتبارها دعوة للإبادة الجماعية وجريمة كراهية لا يمكن السكوت عنها، وتحريضا مدانا على القتل وارتكاب جرائم حرب، إلى جانب الجرائم التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة".

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خرق فاضح للقانون الدولي

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة إن مثل هذه التصريحات تمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدا خطيرا يتطلب من المجتمع الدولي العمل فورا على التصدي له، والتصدي لخطاب الكراهية، من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على وقف اعتداءاتها المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

 

أول تعليق من الأردن بشأن مطالبة الوزير الصهيوني بقصف غزة بالنووي

بيان شديد اللهجة من الأردن حول تحصين إسرائيل بالقانون الدولي

 

إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة


وكان وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، قد أشعل عاصفة غضب بتصريحاته، ففي مقابلة مع راديو «كول بيراما»، اعتبر الوزير التابع لحزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف، أن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة أحد الخيارات المطروحة.

كما أكد اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلًا: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين". وقال "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".

وسبق لهذا الوزير المتطرف أن دعا إلى احتلال كافة القطاع الفلسطيني.

يشار إلى أنه بعد تلك الآراء النازية التي أدلى بها الوزير المتطرف، علّقت الحكومة حضوره جلساتها حتى إشعار آخر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

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