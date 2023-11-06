الإثنين 06 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

الخريطة الكاملة لتلاوات المصحف المرتل والمجود اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم

إذاعة القرآن الكريم،
إذاعة القرآن الكريم، فيتو

كشفت إذاعة القرآن الكريم عن الخريطة الزمنية الكاملة لتلاوات المصحف المرتل والقرآن المجود اليوم الاثنين 22 ربيع آخر 1445 هجرية.

 

ونستعرض الخريطة الكاملة.

تلاوات القرآن المجود يوم الإثنين 22 ربيع آخر 1445 هجرية

ويستهل تلاوات القرآن المجود اليوم الاثنين في تمام الساعة الـ42: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمود صديق المنشاوى وما تيسر من سورة النحل  5ق
 

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سور الغاشية- الفجر – البلد 30 ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة البقرة  30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة العنكبوت   15 ق

43: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عبد الحميد الباسوسى وما تيسر من سورة غافر 30ق

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56: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  صلاح شمس الدين  وما تيسر من سورة الإسراء  15ق

13:21 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عاطف الطحان وما تيسر من سورة الفرقان  15ق


16:24 (قرآن بعد العصر) تلاوة للشيخ  محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة الروم  25 ق


09: 17 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد العزيز عكاشة  وما تيسر من سورة الشعراء 30ق

43: 17 ( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورتى القيامة – الإنسان 27 ق


18:29( قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة الشورى 30 ق


19:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد الصيفى وما تيسرمن سورة الحج 15 ق
 


20:40( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة النمل 15 ق

21:05( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النحل  10ق


22:15( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  السيد متولى عبد العال وما تيسر من سورة يوسف 30 ق


17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  عبد العظيم زاهر وما تيسر من سور الأحزاب – القمر - الرحمن     41ق


15: 24 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبد الله شلبى وما تيسر من سور الحج – المؤمنون – الفاتحة   44 ق


01:31(بعد منتصف الليل) للشيخ فتحى محمد سليمان وما تيسر من سورتى الواقعة- الحديد 15ق


02:22(بعد منتصف الليل) للشيخ إبراهيم سليمان الدرعة وما تيسر من سورة الفتح  15ق

03:41(بعد منتصف الليل) للشيخ  طه الفشنى وما تيسر من سورة  يونس  15ق

تلاوات المصحف المرتل اليوم الإثنين

ونستعرض التلاوات ومواقيت إذاعتها كالتالي:

الساعة / 06:00 / تلاوة للقارئ  / عبد الباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورتى النمل - القصص  ومدة التلاوة / 30 ق

الساعة / 08:49 / تلاوة للقارئ  / عبد الباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورة القصص ومدة التلاوة / 29  ق

الساعة / 10:00 / تلاوة للقارئ  / عبد الباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورتى القصص- العنكبوت- الروم  ومدة التلاوة / 30  ق

الساعة / 10:45 / تلاوة للقارئ  / عبد الباسط عبدالصمد / ما تيسر من سور الروم – لقمان - السجدة  ومدة التلاوة / 29  ق

الساعة / 12:18 / تلاوة للقارئ  / عبدالباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورتى السجدة- الأحزاب   ومدة التلاوة / 28  ق

الساعة / 13:56 / تلاوة للقارئ  / عبدالباسط عبدالصمد / ما تيسر من سور الأحزاب- سبأ- فاطر ومدة التلاوة / 30  ق

الساعة / 19:05 / تلاوة للقارئ  / عبد الباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورتى فاطر- يس  ومدة التلاوة / 29  ق

الساعة / 01:00 / تلاوة للقارئ  / عبد الباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورتى الصافات / ص   ومدة التلاوة / 26  ق

الساعة / 02:39 / تلاوة للقارئ  / عبد الباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورتى ص- الزمر ومدة التلاوة / 28  ق

الساعة / 03:09 / تلاوة للقارئ  / عبد الباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورتى الزمر- غافر ومدة التلاوة / 30  ق

 الساعة / 05:09 / تلاوة للقارئ  / عبد الباسط عبدالصمد / ما تيسر من سورتى غافر – فصلت ومدة التلاوة / 28  ق

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