الإثنين 06 نوفمبر 2023
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محافظات

ندوة لأسر المتعافين وعيادة مسائية للمراهقين بمستشفى العزازى للصحة النفسية

عيادة مسائية للمراهقين
عيادة مسائية للمراهقين بالعزازى النفسي, فيتو

بدأ أمس تشغيل العيادة المسائية لعلاج إدمان المراهقين بمسشتفى العزازى للصحة النفسية بمحافظة الشرقية، حيث وقع    الدكتور  محمد مصطفى مدير المستشفى الكشف الطبي على أول حالة مرضية بالعيادة وتم منحها العلاج اللازم بعد توقيع  الفحص الطبى النفسى الشامل من قبل الاخصائي الاجتماعى حمدي جمعة.

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العزازي النفسي يحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية بالشرقية

مدير المستشفى فى الفترة المسائية 

ندوة بالتعاون مع مبادرة مودة برئاسة الدكتور محمد مصطفى 

وقال الدكتور محمد مصطفى مدير عام المستشفى إن  الامانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان تحت قيادة الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الادمان والدكتورة وسام ابوالفتوح مديرعام ادارة شئون المستشفيات تولى اهتماما كبيرا بمستشفى العزازى النفسي  وذلك  وبتوجيهات ومتابعة من فريق العمل الذى يترأسه الدكتور  مدير عام مستشفى الصحة النفسية وعلاج الادمان بالعزازي.

 كما عقد  مدير عام مستشفى الصحة النفسية وعلاج الادمان بالعزازي ندوة بالتعاون مع مبادرة مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة الادمان وذلك بقاعة الاجتماعات بالمستشفى حضر فيها أسر المتعافين من الإدمان بالمستشفى وذلك للتوعية بالجوانب الاجتماعية والنفسية والشرعية في الحياة الأسرية وقد حضر الندوة حوالي أربعين فرد من المتعافين وأسرهم.

مدير المستشفى فى الفترة المسائية 

احمد عبد العظبم المتحدث الرسمى عن المستشفى 

وقال أحمد عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن المستشفى ان الدكتورهشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قام  بزيارة لمستشفى العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان  بابو حماد، للاطمئنان علي تقديم الخدمة الطبية للمرضى بها، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى، في حضور الدكتور مدير عام المستشفى، وذلك بالتنسيق والتواصل مع الأستاذة الدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

جانب من الندوة- فيتو

التأكد من جودة الوجبات المقدمة للمرضى بالمستشفى 

تفقد وكيل الوزارة قسم العلاج النفسي للسيدات، وأثنى على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مؤكدًا على أهمية نظافة دورات المياه بمختلف الأقسام، كما تفقد مطبخ المستشفى، وتم التأكد من جودة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى والعاملين بالمستشفى، موجهًا مسئول التغذية بضرورة زيادة الشفاطات الموجودة بالمطبخ، اطمأن على كفاءة عمل الأجهزة الطبية والمعملية الموجودة بالمستشفى، لخدمة المرضى، حيث بلغ عدد المتواجدين حاليًا ١٤٨ مريض منهم ١١٨ نفسي، و٣٠ مريض إدمان.

تفقد دورات المياة واعمال السباكة التى تم رفع كفاءتها 

كما تفقد وكيل الوزارة دورات المياه التي تم رفع كفائتها هي وأعمال السباكة بالمستشفى، بتكلفة تقديرية بلغت ٣ مليون جنيه، كما ناقش الدكتور هشام مسعود مع مدير المستشفى، احتياجات المستشفى من أعمال التطوير والموارد المالية المتاحة، وأعمال الصيانة الجارية بها، ومناقشة خطة تطوير ورفع كفاءة مبني العيادات الخارجية، والفترة الزمنية المحددة للتنفيذ، وإنشاء مبني داخلي بسعة ٣٨ سرير، بتكلفة تقديرية تصل إلي ١٠ مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى مقترح إنشاء مبنى لتقديم الخدمة لحالات التوحد والتشخيص المزدوج، بقوة ١٠٠ سرير.

جانب من الندوة- فيتو

توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة 

وأوضح وكيل الوزارو  بأن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتعاون وكلاء وزارة الصحة، الكامل مع كافة الجهات والمؤسسات الطبية التابعة للصحة، ومسئولياتهم المباشرة عن كافة المستشفيات بالمحافظة، وعرض احتياجاتهم المختلفة، مؤكدًا بأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، وتسعي جاهدة في توفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم في جميع التخصصات الطبية، منها حالات الإدمان والنفسية، مشيرًا إلي أن مستشفي العزازي النفسي تعد صرحًا طبيًا فى مجال الصحة النفسية، والمستشفي الأولي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظات مصر بعد محافظة القاهرة،

دورة تدريبة للمتعافين من الإدمان بمستشفى العزازى للصحة النفسية بالشرقية

جانب من الندوة- فيتو

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 

 والتي قام  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاحها في ٢٣ مايو ٢٠١٧، بتكلفة إنشائية بلغت حوالي ٤٠ مليون جنية، وتم تجهيزها بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، ليصل الإجمالي إلي ٦٥ مليون جنيه، ومقامه على مساحة ٥ فدان، وتسع المستشفي إلي حوالي ٢٥٠ سرير لحالات الصحة النفسية والإدمان وتتكون من "مبنى للعيادات الخارجية، وآخر للإدارة، وعنابر للرجال والسيدات والأطفال والمراهقين، ومركز لعلاج الإدمان ومعامل، وملاعب رياضية وقاعات ترفيهية، ومسرح روماني (لتقديم فقرات فنية والعلاج عن طريق الفن) وقاعات تدريب ومكتبة للقراءة والمعرفة وتم إعدادها عن طريق بنك المعرفة، وكذلك مسجد وكافيتريا وحضانة للأطفال ومطبخ وصالة للطعام، ومبنى لسكن الأطباء"، وتعد هذه المستشفي من أفضل المستشفيات النفسية علي مستوي الجمهورية وهو أول مستشفى نفسى وإدمان خارج القاهرة.

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الدكتور محمد مصطفى مدير المستشفى تشغيل العيادة المسائية بدءا من اليوم عمل التحاليل والتقيمات تحسين مهاراته الحياتية المختلفة الثقة بالنفس وادارة المشاعر توعيته بزيادة دافعيته للعمل المهارات التى يحتاجها المراهق خلال حياته اليومية

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