الأحد 05 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بعد تخطي الاحتياطي النقدي 35 مليار دولار، سيولة متوقعة للعملة الأجنبية في البنوك

البنك المركزي، فيتو
البنك المركزي، فيتو

كشف البنك المركزي اليوم عن وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى 35,101.8 مليون دولار أمريكي في نهاية أكتوبر 2023.

وفي السياق ذاته كشفت مصادر لـ فيتو أن تحسنا ملحوظا في السيولة الدولارية في فروع عديدة بالبنوك خلال الأسبوع الجاري، منوهة إلي أن هناك تعليمات صدرت بإلغاء قرار الحجز المسبق لدي البنك لعملية سحب مبالغ تصل إلي ١٠ آلاف دولار والمتبعة منذ فترة.

ارتفاع الاحتياطي النقدي 

وأوضحت المصادر أن الارتفاع الملحوظ في الاحتياطي النقدي خلال أكتوبر يعكس التوجه الصحيح من جانب المركزي في مجموعة قرارات من شأنها العمل علي حل أزمة توافر الدولار مع توقع انفراجة أكبر في توفير العملة الأجنبية بعد تنفيذ عمليات بيع لعدد من حصص الشركات في برنامج الأطروحات خلال أسابيع قليلة.

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اسعار الفائدة 

ومن جانب آخر قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى ومدير المركز الاستراتيجى للتنمية إن سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود هو تحديد «سعر الأموال»، فالفائدة هي عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة.

تكلفة الاقتراض ما بين البنوك

 

وأكد رزق فى تصريح لفيتو، أن البنك المركزي يقوم بتحديد سعر الفائدة الأساسية، وهو تكلفة الاقتراض ما بين البنوك، وفى المقابل تقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية المحدد من البنك المركزي، والذى بدوره بالاستناد على مجموعة من الدوافع قد تكون وراء قيامه بتثبيت أسعار الفائدة، بعد إقرارها فى اجتماعه الأخير الخميس الماضى، حيث أبقى أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه دون تغيير عند 19.25% على الإيداع لليلة واحدة، و20.25% للإقراض لليلة واحدة، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات أغلب المتابعين في السوق المصرية.

واتخذ المركزي المصري قراره بالتثبيت، في الاجتماع الثاني على التوالي، بعد يوم واحد فقط من إعلان بنك الاحتياط الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة على الدولار، فيما اعتبره البعض إشارة إلى انتهاء دورة رفع الفائدة الأخيرة لدى البنك المركزي الأكبر في العالم.

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