روما يفوز 2-1 على ليتشي في الوقت القاتل بالكالتشيو

الدوري الإيطالي، حقق فريق روما فوزا في الوقت القاتل على ليتشي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الحادية عشرة على ملعب الأولمبيكو.

أهداف المباراة

تقدم ليتشي في الدقيقة 71 عن طريق المكيفست وكان قد ضيع لوكاكو ركلة جزاء لرفيق روما في الدقيقة 5.

وتعادل أزمون لفريق روما في الدقيقة 91 وخطف لوكاكو هدف قاتل للذئاب في الدقيقة 95.

تشكيل روما

حراسة المرمي: روي باتريسيو

خط الدفاع: مانشيني، يورينتي، نديكان

خط الوسط: كارسدورب، بوف، كريستانتي، الشعراوي

Advertisements

خط الهجوم: عوار، ديبالا، لوكاكو

تصريحات مورينيو عن الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي، يشعل الصراع بين نادي الهلال واتحاد جدة السعوديين للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويقود المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فريق روما الإيطالي منذ عام 2021، وقد أعلن في تصريحات سابقة أنه مستعد للعمل في السعودية.

ووفقًا لما ذكره موقع “diretta” الإيطالي، فإن نادي الهلال بدأ المفاوضات مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي قيادة الفريق بالموسم المقبل.

وأشار إلى أن ناديي اتحاد جدة والأهلي يتنافسان مع الهلال على التعاقد مع مورينيو الموسم المقبل.

وأوضح: مسؤولو نادي الهلال يكثفون محاولاتهم لإقناع مورينيو، لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق الكروي الأول، من خلال تقديم عرض مالي ضخم له.

وقاد مورينيو عدة أندية من قبل وهي، بنفيكا وبورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره الفتح، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري السعودي.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، بينما يحتل الفتح المركز الرابع برصيد 23 نقطة.