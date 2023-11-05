الأحد 05 نوفمبر 2023
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سياسة

مطالبات في زراعة الشيوخ بسرعة التحول من الرى بالغمر للنظم الحديثة

لجنة الزراعة والرى
لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، فيتو

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، طلب المناقشة المقدم من  النائب سالم شتيوى بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري، بحضور المسئولين عن وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضى.

معاناة العالم من الفقر المائي


وشهد الاجتماع، استعراض النائب سالم شتيوى، طلب المناقشة، موضحا أن في ظل معاناة العالم من الفقر المائي، مازلنا نتعامل مع الموضوع بعدم الجدية في ري بعض المحاصيل بري الغمر.

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واقترح عدد من الحلول لترشيد استهلاك مياه الري، منها استعمال وسائل الري الحديثة، استعمال مواد عضوية لتحسين التربة، ورفع مستوي الوعي لدى المزارعين، وتشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية.

كما استعرض بعض العقبات المائية التى تواجه زراعة مساحات جديدة بشمال سيناء.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الملف، لارتباطه بالأمن القومى، داعيا للتعامل مع ذلك الملف بفكر جديد يختلف عن الفكر الحالي وذلك حفاظا علي الأمن الغذائى، مؤكدا أن التحديات الحالية تتطلب الإسراع فى اتباع طرق جديدة لتوفير المياه، وتنفيذها بشكل جدى وتذليل أى عقبات أمامها، نظرا لتفاقم أزمة مياه الرى عالميا.

 

رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة


ومن جانبه قال د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، إن المتغيرات الأخيرة ونقص كميات المياه، دفعتنا لتعظيم الاستفادة من المياه وفي نفس الوقت العمل على زيادة التوسع الزراعى بشكل أفقي وكذلك بشكل رأسي من خلال استخدام التكنولوجيا الجديدة واستنباط أصناف جديدة.

واستعرض عدد من الخطوات التى تم اتخاذها بشأن دور وزارة الزراعة في تطبيق نظام الرى الحديث، وتحديث وصيانة التربة، وتطوير الإرشاد الزراعي. 
 

خطة الوزارة للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث


من جانبه استعرض د يسرى خفاجى رئيس قطاع تطوير الرى بوزارة الرى، خطة الوزارة للتحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث، وخطوات تنفيذ ذلك على أرض الواقع وتكلفتها، مشيرا إلي تقديم خدمات الدعم الفني للمزارعين من خلال إدارة مختصة.

واستعرض المكاسب المنتظرة من تلك الخطة، ومنها زيادة دخل المزارع.

فيما طالب النائب محمد سعد الشلمة، بضرورة تجريم الرى بالغمر في الأراضي الرملية، وتحويلها للرى بالنظام الحديث، وأيده عدد من الأعضاء.

كما أيده د. السعيد حماد، رئيس الهيئة العامة لمشروعات تحسين الأراضي، مشيرا إلى أن التحديات الحالية تتطلب التحول من الرى بالغمر  للرى الحديث في الأراضي القديمة واستنباط أصناف غير مستهلكة للمياه والحد من المحاصيل الشرهة للمياه.

 

إنشاء محطات معالجة للصرف الزراعى

 

وقال د محمد الخولي، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه، أن الفترة الماضية شهدت إنشاء محطات معالجة للصرف الزراعى وأن الفترة المقبلة ستشهد تحديث للمقتنيات المائية، واستخدام نظام الزراعة الذكية.

وشدد النائب محمود أبو سديرة، عضو اللجنة، علي أهمية تنفيذ الإجراءات والحلول  علي أرض الواقع.

وتوافق الأعضاء علي ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط تتماشى مع أوضاع المزارعين، لضمان تحقيقها نتيجة في ترشيد المياه.

 

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