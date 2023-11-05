زراعة الشيوخ: الأمن الغذائي أهم تحدي يواجه العالم بسبب ظاهرة التغيرات المناخية

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المعروضة على المجلس اليوم بشأن التنمية الاقتصادية ومصادر الطاقة، لاسيما وأنها تتعلق بأهم ظاهرة يواجهها العالم حاليا، وهى ظاهرة التغيرات المناخية.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة " ضريبة الكربون - أسوق الكربون".

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الأمن الغذائى

ورأى الجبلى، أن الأهم فى تحديات تلك الظاهرة ليس الكربون وتكلفة الحد من انبعاثاته، بقدر أن التحديات الأهم التى تواجه العالم، هى الأمن الغذائى، نظرا لتأثير ظاهرة التغييرات المناخية على الأمن الغذائى بشكل مباشر، وهو ما يتطلب سرعة اتخاذ إجراءات وسرعة تنفيذها.

وأشار الجبلى، إلى أهمية إلزام المشروعات الجديدة، بضرورة توافر الشروط البيئية بها كخطوة للحد من آثار التغييرات المناخية، وكذلك لتحقيق الأمن الغذائى.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى الدور المصرى الرائد فى مواجهة ظاهرة التغييرات المناخية، مؤكدا أن مصر كانت فى مقدمة الدول التى تبنت مواجهة الظاهرة ونجحت فى استضافة قمة المناخ العالمية العام الماضى، والتى شهدت الاتفاق على عدد من القرارات والاجراءات الهامة التى تساعد على الحد من الظاهرة، بالإضافة إلى جهودها المحلية فى مشروعات الاقتصاد الأخضر.

الانتحابات الرئاسية

ومن جانبه، طالب النائب عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بعقد جلسة خاصة لتوعية المواطن بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

وقال علم الدين: "أقترح أن يعقد المجلس جلسة خاصة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وتكون جلسة مذاعة فى جميع القنوات المرئية والمذاعة، وسيكون لها تأثير على المواطن بأهمية المشاركة وأن يدلى بصوته فى الصناديق الانتخابية وذلك من أجل صورة مصر أمام العالم".

فى سياق آخر، أشاد "علم الدين"، بالدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت حجاج، عن مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، وقال إنه يوجه الشكر للنائب عمرو عزت حجاج وإن كان يتحفظ على موضوع الضريبة، ويتفق مع أهمية موضوع السوق الطوعي للكربون.