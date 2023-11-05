مايا دياب: لبنان في خطر

علقت الفنانة مايا دياب على الوضع الحالي في بلدها لبنان، في ظل الحرب المستمرة من قبل الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

وكتبت مايا دياب في تدوينة لها عبر حسابها على موقع إكس (تويتر سابقا): “من يومين قلنا وطالبنا لبنان لا يريد الحرب.. لكن للأسف لبنان بالحرب وبحرب خطرة جدًا، نتمنى السلامة لكل الناس والله يرحم الشهداء اللي سقطوا اليوم بجنوب لبنان الأطفال والمدنيين الأبرياء.. للأسف #لبنان_بخطر”.

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وأعلن حسن فضل الله النائب في مجلس النواب اللبناني أن ثلاث فتيات صغيرات استشهدن في قصف إسرائيلي لسيارة في جنوب لبنان اليوم، واصفا الهجوم بأنه "تطور خطير" ستكون له تداعيات.

وأضاف فضل الله بحسب "رويترز"، إن الاحتلال استهدف سيارة مدنية أدت إلى استشهاد ثلاث فتيات، أعمارهن بين ثماني و14 سنة، وجدتهن، وجرح والدتهن، وذلك في أثناء مرورهن على طريق عام بين بلدتي عيترون وعيناثا”.

إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة

ومن جانب آخر أفادت مصادر لبنانية، اليوم الأحد، بأن حزب الله تمكن من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة، كانت تحلق فوق منطقة النبطية.

ويأتي إسقاط المسيرة الإسرائيلية، في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الجنوبية بين حزب الله، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب هجوم نفذته حركة حماس في غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

قوات الاحتلال الإسرائيلية توسع عمليات الصف

وأصيب أربعة مسعفين بجروح إثر استهدافهم من قبل طائرة مسيرة إسرائيلية، بينما كانوا متوجهين لنقل مصابين في قضاء صور، فيما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تشن عمليات قصف واسعة لأطراف بلدات عدة في القطاع الغربي في جنوب لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في عدد من مستوطنات الجليل، إذ ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ مضادة للدروع أطلقت باتجاه مستوطنة أفيفيم، فيما تعاملت القبة الحديدية مع "هدف مشبوه" على الحدود مع لبنان.

وسبق ذلك إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته الحربية هاجمت فجرًا، البنية التحتية العسكرية لحزب الله فيما نعى الحزب ثلاثة من مقاتليه، ليرتفع عدد قتلاه إلى 61، منذ بدء المواجهات في جنوب لبنان.

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