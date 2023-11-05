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رياضة

فينسيوس يقود تشكيل ريال مدريد لمواجهة رايوفاليكانو في الليجا

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

الدوري الإسباني، أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة رايو فاليكانو، في المباراة التي ستقام في الجولة الثانية عشر من الليجا علي ملعب سانتياجو برنابيو 

تشكيل ريال مدريد 

حراسة المرمي: كيبا 

خط الدفاع: كارفخال، روديجير، الابا، جارسيا 

خط الوسط: كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، بيلينجهام 

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، خوسيلو 

 

 

بيلينجهام يتفوق على رونالدو وكريم بنزيما في إحصائية مميزة

انضم جود بيلينجهام، إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 10 أهداف.

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ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن بيلينجهام تفوق على ثنائي ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، من حيث الانطلاقة الأفضل

وأوضحت أن بيلينجهام سجل مع ريال مدريد 13 هدفًا في جميع المسابقات، بنسبة مساهمة وصلت إلى 44.8%، ويأتي كريستيانو رونالدو نجم النصر في المرتبة الثانية وبنزيما لاعب اتحاد جدة ثالثا.

وساهم رونالدو مع ريال مدريد في موسم 2014/2015 بنبسبة مئوية تصل إلى 37.6% من أهداف النادي بتسجيل 61 هدفًا.

وأضافت أن الفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي، يأتي في المركز الثالث، بنسبة مساهمة وصلت 37% خلال موسم 2021/2022، بتسجيل 44 هدفًا.

 

 

موقف ريال مدريد من صفقات الشتاء

وقالت ماركا أن النادي الملكي ارتبط بالتعاقد مع أكثر من لاعب في يناير ولكن إدارة ريال مدريد لا تنوي الدخول في سوق الانتقالات المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أول من علم بهذا القرار، كما أنه سيعمل على معالجة ثغرات الفريق الأول بلاعبين من الأكاديمية.


وأوضحت أنه حتى الآن لا يتجه ريال مدريد أيضا للاستغناء عن أي لاعب في الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكرت أن عدم دخول الميركاتو الشتوي من السمات المكررة في عهد فلورنتينو بيريز، حيث إنه نادرا ما ضم لاعبين جدد في يناير لأنه لا يؤمن بأهمية هذه الفترة في الانتقالات.

وكشفت أن نيكو باز، من أبرز اللاعبين في أكاديمية ريال مدريد الذين يثيرون إعجاب أنشيلوتي، وقد يحصل على فرصة المشاركة اليوم أمام رايو فاليكانو.

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ريال مدريد كارلو انشيلوتي الدوري الإسباني رايو فاليكانو الليجا

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