الأحد 05 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

عمرو أديب عن المجزرة الجديدة في غزة: يجب أن يتدخل الجميع الآن

عمرو أديب، فيتو
عمرو أديب، فيتو

غزة، عبر الإعلامي عمرو أديب عن حزنه الشديد للقصف المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

وكتب عمرو أديب في تدوينة له عبر حسابه على موقع إكس (تويتر سابق): ليله مرعبة أخرى فى غزة سلم يا رب ارحم يارب يجب على الجميع التدخل الآن يجب أن يتوقفوا الآن".

 

 

ومن ناحية أخرى أكدت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ تنفيذ تهديد بحق مستشفيات القطاع.

 

مجزرة جديدة في وسط غزة

ولفتت إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل مجزرة جديدة في وسط قطاع غزة تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء.

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غارات إسرائيلية بمحيط مستشفيات غزة

وأشارت إلى أن كل الغارات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة استهدفت محيط مستشفيات غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الجامعة العربية لتسجيل تصريح الوزير الصهيوني المتطرف بشأن إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة وإبلاغه حرفيا ورسميا إلى أمين عام الأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذا التطور الخطير لدى الأجهزة المختصة بمنع الانتشار النووي ونزع السلاح، وفي مواجهة احتمالات تفجر نووي تقدم عليه حكومة إسرائيل المتطرفة.


وقال موسى: "ما صرًح به أمس أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية من الدعوة إلى استخدام السلاح النووي لإخضاع غزة وحماس هو أول اعتراف لأحد كبار المسئولين باسرائيل بامتلاك إسرائيل للسلاح النووي ويطرح إمكانية التهديد به بل يقترح على الحكومة المتطرفة القائمة استخدامه".

 

إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة
 

وكان وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، قد أشعل عاصفة غضب بتصريحاته، ففي مقابلة مع راديو «كول بيراما»، اعتبر الوزير التابع لحزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف، أن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة أحد الخيارات المطروحة.

كما أكد اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلًا: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين". وقال "لا يوجد شيء اسمه مدنيون غير متورطين في غزة".

وسبق لهذا الوزير المتطرف أن دعا إلى احتلال كافة القطاع الفلسطيني.

يشار إلى أنه بعد تلك الآراء النازية التي أدلى بها الوزير المتطرف، علّقت الحكومة الإسرائيلية حضوره جلساتها حتى إشعار آخر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

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