تشكيل الوداد المغربي لمواجهة صن داونز في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي

الدوري الأفريقي، أعلن الجهاز الفني لنادي الوداد المغربي بقيادة عادل رمزي، تشكيل الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي، التي تجمعهما على ملعب مركب محمد الخامس، في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي.

تشكيل الوداد المغربي أمام صن داونز

وجاء تشكيل الوداد المغربي أمام صن داونز في نهائي الدوري الفريق كالآتي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أيوب العلمود – أمين أبو الفتح – جمال حركاس – يحيى عطية الله

خط الوسط: يحيى جبران – زكريا دراوي – منتصر لحتمي

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خط الهجوم: عبد الله حيمود – شارقي البحري – هشام بوسفيان

تشكيل صن داونز الجنوب أفريقي أمام الوداد المغربي

فيما أعلن رولاني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي عن تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: موديبا، كوزيتي، بوطويل، كيكانا

خط الوسط: مودوا، موكوينا، نكو

خط الهجوم: اليندي، زويني، ماسيكو

وتأهل صن داونز للنهائي بعد تخطي الأهلي في نصف النهائي، ووصل الوداد للمباراة ذاتها بعد التفوق على الترجي التونسي.

موعد مباراة الوداد وصن داونز

وتنطلق صافرة مباراة صن داونز والوداد اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد وصن داونز

من المقرر أن تنقل مباراة صن داونز والوداد عبر "أون تايم سبوتس"، وبي إن سبورتس المفتوحة، وأبو ظبي الرياضية المفتوحة، وقناة SSC، وقناة الرياضية المغربية.

حكم مباراة الوداد وصن داونز

وكانت لجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قررت إسناد إدارة لقاء الوداد وصن داونز في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي، إلى السوداني الدولي محمود علي إسماعيل، بينما سيتواجد الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال ضمن طاقم الحكام وتحديدًا كـ حكم فيديو.

ومن المقرر أن يلتقي الوداد مع صن داونز في مباراة العودة لنهائي دوري السوبر الإفريقي، يوم 12 من شهر نوفمبر الحالي في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات الوداد وصن داونز

وتقابل الوداد وصن داونز 12 مرة في دوري أبطال أفريقيا، بواقع 4 انتصارات لفريق الوداد و5 تعادلات وفوز صن داونز 3 مرات.

وأقيمت 3 مواجهات بين الوداد وصن داونز في الأدوار الإقصائية، كانت الغلبة فيها لفريق الوداد، وهو ما يجعله يمتلك أفضلية معنوية.

وصعد الوداد لقبل نهائي دوري الأبطال عام 2017، عقب فوزه بركلات الترجيح على صن داونز في دور الثمانية.

والتقى الفريقان مرة أخرى بمرحلة خروج المغلوب في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2019، عندما فاز الوداد 2-1 ذهابا بالمغرب، وتعادلا سلبيا إيابا بجنوب أفريقيا، ليعبر الفريق المغربي للنهائي.

الفرق المشاركة بالدوري الأفريقي

وشارك في بطولة الدوري الأفريقي كل من الأهلي وسيمبا التنزاني وبترو أتليتكو الأنجولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي وإنيمبا النيجيري والوداد البيضاوي المغربي.

المتأهلون لنصف نهائي دوري السوبر الإفريقي

وتأهل لدور نصف نهائي السوبر الإفريقي أربعة فرق هي الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز.

الدور النهائي لدوري السوبر الأفريقي

ويلتقي الوداد المغربي وصن داونز علي لقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولى بعدما تأهل الثنائي على حساب الترجي والأهلي بالترتيب.

الجوائز المالية للدوري الأفريقي



وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الجوائز المالية للمسابقة الافتتاحية لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم (AFL) - دوري السوبر الأفريقي والتي ستضم أندية كرة القدم الأعلى تصنيفًا والأكثر نجاحًا في القارة الأفريقية.



الجائزة المالية لـ AFL هي كما يلي:

4000000 دولار للفائز (4 ملايين دولار للمركز الأول)



3000000 دولار للوصيف (3 ملايين دولار للمركز الثاني)



1,700,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين لنصف النهائي



1,000,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين إلى الدور ربع النهائي