نهائي الدوري الأفريقي، يلتقي الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي الليلة في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي.

ويحتضن ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا المغربية، مباراة الوداد وصن داونز في ذهاب نهائي دوري السوبر الإفريقي.

مشوار الوداد وصن داونز لنهائي الدوري الأفريقي

واجتاز الوداد عقبة إنييمبا في دور الثمانية في الدوري الأفريقي، بالفوز 1-0 خارج ملعبه، قبل أن يكرر تفوقه وينتصر 3-0 في الدار البيضاء.

وضرب الوداد، موعدا عربيا ساخنا مع الترجي في الدور قبل النهائي، حيث تبادل كل فريق، الفوز 1-0 على ملعبه، قبل اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح الفريق المغربي ليتأهل لنهائي الدوري الأفريقي.

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أما صن داونز فبدأ مشواره بالتغلب على بيترو أتلتيكو بدور الثمانية، حيث فاز 2-0 في معقل الفريق الأنجولي ذهابا، ثم تعادل معه سلبيا في لقاء العودة.

وأطاح صن داونز بالأهلي في المربع الذهبي، حيث فاز 1-0 على الفريق الأحمر ذهابا في بريتوريا، ثم تعادلا دون أهداف إيابا في القاهرة ليتأهل للنهائي.

موعد مباراة الوداد وصن داونز



وتنطلق صافرة مباراة صن داونز والوداد اليوم الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد وصن داونز



من المقرر أن تنقل مباراة صن داونز والوداد عبر "أون تايم سبوتس"، وبي إن سبورتس المفتوحة، وأبو ظبي الرياضية المفتوحة، وقناة SSC، وقناة الرياضية المغربية.

حكم مباراة الوداد وصن داونز

وكانت لجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قررت إسناد إدارة لقاء الوداد وصن داونز في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي، إلى السوداني الدولي محمود علي إسماعيل، بينما سيتواجد الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال ضمن طاقم الحكام وتحديدًا كـ حكم فيديو.

ومن المقرر أن يلتقي الوداد مع صن داونز في مباراة العودة لنهائي دوري السوبر الإفريقي، يوم 12 من شهر نوفمبر الحالي في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات الوداد وصن داونز

وتقابل الوداد وصن داونز 12 مرة في دوري أبطال أفريقيا، بواقع 4 انتصارات لفريق الوداد و5 تعادلات وفوز صن داونز 3 مرات.

وأقيمت 3 مواجهات بين الوداد وصن داونز في الأدوار الإقصائية، كانت الغلبة فيها لفريق الوداد، وهو ما يجعله يمتلك أفضلية معنوية.

وصعد الوداد لقبل نهائي دوري الأبطال عام 2017، عقب فوزه بركلات الترجيح على صن داونز في دور الثمانية.

والتقى الفريقان مرة أخرى بمرحلة خروج المغلوب في نصف نهائي دوري الأبطال عام 2019، عندما فاز الوداد 2-1 ذهابا بالمغرب، وتعادلا سلبيا إيابا بجنوب أفريقيا، ليعبر الفريق المغربي للنهائي.

الفرق المشاركة بالدوري الأفريقي



وشارك في بطولة الدوري الافريقي كل من الأهلي وسيمبا التنزاني وبترو أتليتكو الأنجولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي وإنيمبا النيجيري والوداد البيضاوي المغربي.

المتأهلون لنصف نهائي دوري السوبر الإفريقي



وتأهل لدور نصف نهائي السوبر الإفريقي أربعة فرق هم الاهلي والترجي التونسي والوداد المغربي وصن داونز.

الدور النهائي لدوري السوبر الأفريقي

ويلتقي الوداد المغربي وصن داونز علي لقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولي بعدما تأهل الثنائي علي حساب الترجي والأهلي بالترتيب.

الجوائز المالية للدوري الأفريقي



وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن الجوائز المالية للمسابقة الافتتاحية لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم (AFL) - دوري السوبر الأفريقي والتي ستضم أندية كرة القدم الأعلى تصنيفًا والأكثر نجاحًا في القارة الأفريقية.



الجائزة المالية لـ AFL هي كما يلي:

4000000 دولار للفائز (4 ملايين دولار للمركز الأول)



3000000 دولار للوصيف (3 ملايين دولار للمركز الثاني)



1,700,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين لنصف النهائي



1,000,000 دولار أمريكي لكل من المتأهلين إلى الدور ربع النهائي