الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

توفر 9 آلاف فرصة عمل، 15.6 مليار دولار استثمارات جديدة في قناة السويس

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي , فيتو

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

وأكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية تمثل ركيزة رئيسية للتنمية لما تتضمنه من بنية تحتية هائلة وفرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، كما تعزز الدور المهم الذي تقوم به قناة السويس كممر ملاحي عالمي من خلال خدمات وأنشطة تدعم النشاط الملاحي.

وعرض وليد جمال الدين نتائج الجهود الترويجية للهيئة خلال عام 2022/2023، بما في ذلك موقف التعاقدات التي تم جذبها لتنفيذ مشروعات بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية، في عدة قطاعات ذات أهمية استراتيجية، كما تناول نتائج الجولة الترويجية التي قام بها إلى جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2023، لاستكمال نتائج زيارته السابقة للصين خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك ضمن سلسلة من الجولات الترويجية الدولية التي تنفذها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات والمشروعات الصينية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون أيضًا مع المطور الصناعي الصيني المهم بالمنطقة، وهو شركة "تيدا" بالسخنة، والتي تعد أحد النماذج الناجحة للتعاون الثنائي بين مصر والصين.

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وأضاف رئيس الهيئة أن زيارته الترويجية الأخيرة إلى الصين شهدت عقد 12 اجتماعًا مع عدة شركات، وإجراء زيارات ميدانية لمصانع وشركات ضخمة في 4 مدن هي: هانجو، سوجهو، خيفي، بكين، وتم توقيع اتفاقيات وعقود جديدة لجذب استثمارات في مجالات عدة تشمل الوقود الأخضر والتصنيع، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات شملت 11 مشروعًا، بحجم استثمارات 15.6 مليار دولار، من المخطط أن تقام على 4.9 مليون متر مربع، وتتيح نحو 9 آلاف فرصة عمل.

واستعرض رئيس الهيئة عددًا من المشروعات ذات الصلة بتلك الاتفاقيات مع الجانب الصيني، ومنها إقامة مشروع شركة Shin Xing Ductile لإنتاج مواسير الديكاتيل والحديد، داخل أرض المطور الصناعي تيدا مصر، على مساحة 240 ألف م2 كمرحلة أولى، ويساهم في تغطية احتياجات عدد من مشروعات الصرف وتحلية مياه البحر بمصر، وكذا بناء خطي إنتاج بمصنع China Glass Holding، أحدهما للزجاج المصقول والثاني للزجاج المدلفن الأبيض، بقدرة 800 طن يوميًا لكل نوع، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير مجمع لإنتاج كلوريد البوتاسيوم لصالح United Energy Group، بطاقة إنتاجية للمرحلة التجريبية 100 كيلو طن، بالإضافة إلى الاستثمار في توسعات جديدة في المنطقة الاقتصادية للكابلات الضوئية لصالح شركة Jiangsu Hengtong Fiber Optics بطاقة تصميمية سنوية تصل إلى 2 مليون كيلو متر أساسي، وتحويل مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى اتفاقية إطارية وإقامة المشروع بالمنطقة الصناعية بالسخنة لصالح شركة China Energy.

 

الترتيبات الخاصة بمشاركة المنطقة الاقتصادية في مؤتمر المناخ COP28 بدبي 

كما استعرض وليد جمال الدين، الترتيبات الخاصة بمشاركة المنطقة الاقتصادية في مؤتمر المناخ COP28 بدبي، لما له من أهمية ترويجية للفرص الاستثمارية والمشروعات بالمنطقة، وذلك لاستكمال النجاح الذي حققته المنطقة في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ.

وتناول رئيس الهيئة جانبًا من جهود الهيئة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما في ذلك حزمة الحوافز التي تستهدف تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي، والتطوير المستمر للخدمات التي تقدمها الهيئة وعلى رأسها تموين السفن بالغاز المسال والوقود الأخضر، والمضي في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير الموانئ، كما استعرض الخطوات التي تنفذها الهيئة لتدريب العمالة ورفع مستوى كفاءة العاملين، عبر الدخول في شراكات لإقامة مراكز وأكاديميات مهنية وفنية، من بينها أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية، ومركز التدريب المهني الصيني، وهما تحت الإنشاء،  كما جار دراسة لإنشاء مركز تدريب فني جديد في منطقة شرق بورسعيد. 
 

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الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وليد جمال الدين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس

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