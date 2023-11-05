الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الحكومة تناقش استعدادات مصر للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية 2024

رئيس الوزراء ووزير
رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، فيتو

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.

وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد عرضا للوزير حول عدد من الموضوعات والملفات التي تعمل عليها حاليا الوزارة، من بينها إدارة مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، وتنفيذ مشروع مول تجاري وجراج المونوريل بالمنطقة المحيطة باستاد القاهرة، واستعدادات مصر للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية، وغيرها من الموضوعات الأخرى.

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مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية

وقال المتحدث الرسمي: فيما يتعلق بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، تطرق الدكتور أشرف صبحي إلى عدد الشركات الأجنبية التي تنافس على عقود الإدارة والتشغيل، بالإضافة إلى الهيكل الإداري لإدارة وتشغيل المدينة.

 وفي هذا الصدد  أشار الوزير إلى  إنشاء الهيئة الاقتصادية لإدارة وتشغيل المدن والهيئات الرياضية؛ حيث تم الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، لافتا إلى أنه تم التعامل مع العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات المتقدمة، والمقارنة بين تلك العروض للبت فيها، كما تحدث وزير الشباب عن إجمالي اقتصاديات التشغيل لمرحلة ما قبل الافتتاح وسنوات التشغيل، فيما يتعلق بكل عرض من العروض المقدمة.

كما عرض الوزير مستجدات مشروع إقامة مول تجاري وجراج المونوريل بالمنطقة المحيطة باستاد القاهرة، واستعدادات مصر للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية 2024، التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة مجموع 206 دول، بالإضافة إلى الفريق الأوليمبي للاجئين، وتضم الدورة 329 منافسة رياضية في 32 رياضة.

 

أداء مصر في دورات الألعاب الأوليمبية عبر السنوات الماضية

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أداء مصر في دورات الألعاب الأوليمبية عبر السنوات الماضية، وخطة الدعم المالي للاتحادات الرياضية، مؤكدا أنه سيتم اتباع أسلوب التخطيط العلمي للتأهل والمنافسات في هذه الدورة، أسوة بما تم في أوليمبياد طوكيو 2020؛ لتحقيق أقصى ما يمكن إنجازه.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن وزير الشباب والرياضة عرض، خلال الاجتماع، موقف جهود الوزارة لاستغلال الأصول، وما يتم من استثمارات في هذا القطاع المهم، متطرقا إلى أوجه دعم الدولة المصرية للمنتخبات الوطنية والأبطال الرياضيين، طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية مؤخرا في مؤتمر " حكاية وطن". 
 

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مدينة مصر الدولية للالعاب الاوليمبية الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب

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