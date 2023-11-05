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ثقافة وفنون

القومي لثقافة الطفل يقيم "صالون المستقبل" بالحديقة الثقافية، الجمعة

القومي لثقافة الطفل،فيتو
القومي لثقافة الطفل،فيتو

يُقيم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة صالون المستقبل، 

الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية

وذلك يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد وذلك في الساعة السادسة مساء بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية" يتحدث فيها د. زياد عبد التواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، د. ياسمين الشرقاوي استشارى ريادة الأعمال والاستدامة والتحول الرقمى، والكاتب محمد ناصف " رئيس المركز القومي لثقافة الطفل".
كما يتم عمل لقاء مع المبدع الصغير عمر وائل محمد ١٤ سنة،  من محافظة الاسكندرية ليعرض تطبيقه الإلكتروني وهو عبارة عن لعبة إلكترونية باسم (هنلعب منهجنا).


والمبدع عمر وائل من العشرة المصعدين للمرحلة النهائية في جائزة الدولة للمبدع الصغير عام ٢٠٢١ فى محال التكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية، وقد تم وضع صورة عمر وموضوع تطبيقه الإلكتروني في منهج الصف السادس الابتدائي في الفصل الأول من كتاب مادة الحاسب الآلي لعام ٢٠٢٤، كنموذج للطفل المصري المشرف لبلاده خارج مصر بمشروع عن العالم الافتراضي بالذكاء الصناعي.
مقررا الصالون:  إنجى مدثر،  محمد عادل. 


وعلى هامش الصالون يقام برنامج جمعة وسبت إجازة  والذى يقدم ورش فنية متنوعة يقدمها فنانو الحديقة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من العروض الفنية.

 
الجدير بالذكر أن "صالون المستقبل" ينظمه المركز القومي لثقافة الطفل شهريًا بالتعاون مع أمانة جائزة الدولة للمبدع الصغير، ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة.

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الذكاء الاصطناعي الدكتورة نيفين الكيلاني الحديقة الثقافية القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد ناصف المجلس الأعلى للثقافة المبدع الصغير المركز القومي لثقافة الطفل جائزة الدولة للمبدع الصغير رئيس المركز القومي لثقافة الطفل مجلس الأعلى للثقافة محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل نيفين الكيلاني وزير الثقافة نيفين الكيلاني

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