اليوم، انطلاق النسخة العاشرة لمسابقة أمير الشعراء بجامعة الفيوم

قال جامعة الفيوم، الدكتور ياسر مجدي حتاتة، إن اليوم الأحد، شهد انطلاق النسخة العاشرة من مهرجان أمير الشعراء، بمشاركة جميع كليات الجامعة، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

ويستمر المهرجان لمدة ثلاثة ايام، اليوم الأول مسابقة شعر الفصحي، واليوم الثاني مسابقة شعر العامية، واليوم الثالث اللقاءات النهائية لاختيار الاول في قسمي المهرجان، ثم تقام حفلة الختام لتسليم الجوائز للفائزين.

كلية الزراعة

وقال الدكتور محمود عبد الفتاح، عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم، أن الكلية بها 8 برامج تشمل جميع التخصصات، وسيتم خلال الفترة المقبلة إضافة برامج جديدة تشمل البايوتكنولوجي، وسلامة الغذاء، والاستزراع السمكي، وزراعة الصوبات والمحميات، بما يمنح الطلاب والخريجين المزيد من المعرفة والتعامل الجيد مع التطورات العلمية الحادثة في كافة المجالات، جاء ذلك أثناء احتفال الكلية باستقبال الطلاب الجدد.

Advertisements

ووجه عميد الكلية، الطلاب إلى أهمية أداء واجبهم تجاه وطنهم، وأهمية التحصيل الدراسي أولا بأول، وبذل المزيد من الجهد ومواصلة التعلم، وكذلك ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية، والمشاركات المجتمعية، لتكون فترة الدراسة الجامعية من الفترات المثمرة في حياته.

لافتا إلي أن الطالب هو أساس العملية التعليمية والتي تعتمد على المحاور البحثية والخدمة المجتمعية بجانب الجوانب التعليمية، مؤكدًا إدارة الكلية تتيح كافة الأدوات التي تهدف إلى الارتقاء وتطوير إمكانيات أبنائها من الطلاب على المستوى الشخصي والتعليمي والمهني.

المشاركة في التنمية

واشار إلى أن طلاب كلية الزراعة يجب عليهم المشاركة في تنمية وتطوير الوطن وخاصة أن المقررات الدراسية بالكلية تتيح لهم العمل في كل المجالات الاقتصادية والبحثية والزراعية، موجهًا الطلاب بضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية التي لا تعيق أبدًا التفوق الدراسي، كما على الطالبات المشاركة كذلك، وخاصة أن الكثير ممن تولين رئاسة اتحاد الطلاب بالكلية من الطالبات.

وتابع أن الأنشطة الطلابية في المجالات الثقافية والاجتماعية والجوالة والأسر، والتي تعمل على تنمية واكتشاف المواهب المختلفة واكتساب المهارات الذاتية وبناء الشخصية المختلفة سواء فيما يتعلق بإدارة الوقت والتواصل والإبداع والقيادة.

الطالب المثالي

فيما فال عبد الرحمن بركات الطالب المثالي على مستوى جامعة الفيوم والجامعات المصرية عن الطريقة التى يؤهل الطالب بها نفسه لخوض مراحل المسابقة، وكيف يقوم الشخص بترتيب الأولويات وتحديد الطموحات والأحلام وأهمية وضع أهداف حياتية ومهنية حتى يحصل الفرد على حياة أفضل.

خدمات فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.