الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أبو مازن يحسم الجدل حول تولي السلطة الفلسطينية زمام الحكم في غزة

الرئيس الفلسطيني،
الرئيس الفلسطيني، فيتو

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، استعداد السلطة الفلسطينية لتولي زمام الحكم في قطاع غزة.

قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية


وأشار عباس خلال اللقاء مع بلينكن إلى أن قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية وقال إن فلسطين ستكون مسؤولة عن غزة كجزء من الحل السياسي الشامل.
 

وفي وقت سابق، ناشد عباس زعماء الدول العربية اقتراح "عقد قمة طارئة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

من ناحية اخرى قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية: إن سامح شكري، وزير الخارجية تلقى اتصالًا هاتفيا، اليوم، من نظيره التركي، هاكان فيدان، حول الحرب الدائرة في غزة.

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وقف إطلاق النار لحماية المدنيين في غزة

 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن المناقشات بين الوزيرين ركزت على الجهود والتحركات الهادفة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق النار لحماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة بشكل كامل لأهالي القطاع، حيث أكد الوزيران على حتمية إنهاء هذا الوضع المأساوي الذي يتعرض له أهالي قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، والعمل على توفير كافة أوجه الدعم للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.


وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزيرين سامح شكري، وهاكان فيدان، تبادلا وجهات النظر والتقييمات حول تنسيق الجهود الدولية في مختلف المحافل الدولية من أجل وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، كما ناقشا التداعيات الأمنية والإنسانية للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، وتأثيراتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي، مؤكدين على ضرورة الحيلولة دون تزايد دائرة العنف وامتداد رقعة الصراع لمناطق أخرى في الإقليم.
 

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ابو مازن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة غزة

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