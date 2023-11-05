الأحد 05 نوفمبر 2023
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حوادث

السجن 5 سنوات لطالب بتهمة اختراق حساب فتاة وابتزازها هى وخطيبها

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة طالب بالسجن 5 سنوات، بتهمة اختراق حساب فتاة وابتزازها هى وخطيبها، بإفشاء صور شخصية، وطلب مبلغ مالي بمنطقة الصف.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد وعضوية المستشارين أحمد محمد شتا ومحمد حسن خطاب،  وأمانة سر محمد السيد، وائل السيد.

وجاء في أمر الإحالة في  القضية رقم  14491 لسنة 2022 جنايات مركز الصف، أن المتهم "أحمد. أ"، طالب، في غضون أغسطس 2022 هدد كتابة "إسلام. أ"، وخطيبته "إيمان. م"، بإفشاء ونشر صور شخصية خاصة بها، ونسب أمور مخدشة بالشرف لها، وكان التهديد مصحوبًا بطلب وتكليف بأمر هو دفع مبلغ مالي قدره ألفا جنيه.

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وتابعت التحقيقات إن المتهم انتهك حرمة الحياة الخاصة للفتاة، بأن نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا شخصية لها، تنتهك خصوصيتها دون رضاها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم اخترق حساب خاص للفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك "، واعتدى على حرمة الحياة الخاصة بها بأن التقط ونقل صورًا شخصية لها في مكان خاص بغير رضائها.

 

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