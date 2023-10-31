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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 242 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد صلاح الدين مصطفى، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 242، الصادر في 31 أكتوبر 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الدولة للإنتاج الحربي، ومحافظة الدقهلية، والهيئة العامة للرقابة المالية.

وجاءت القرارات كالتالي: 
-قرار وزارة الدولة للإنتاج الحربى رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣، بشأن استبدل بنصوص المواد أرقام (٦)، و(٤١ /فقرة أخيرة )، و(٤٣ /فقرة أولي)، و(٤٥ /فقرة أخيرة )، و(٧٦/ الفقرة التاليـة للبنـدين "أ وب ")، و(٩٨)، و(١٠٩)، و(١٢٣) من لائحة المشتريات والتعاقدات بالهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها"

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-قرار محافظة الدقهلية رقم ٨٨٣ لسنة ٢٠٢٣، بتعدل المخططات التفصيلية لقرية الرياض التابعـة لمركز ومدينة منية النصر.
-قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢٣٨٨ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق الولاء لضباط الأمن المركزي.   

 

 

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