الأنبا أنيانوس يعلن تقسيم إيبارشية بني مزار إلى 5 قطاعات

التقى نيافة الأنبا أنيانوس أسقف إيبارشية بني مزار والبهنسا للأقباط الأرثوذكس، مجمع كهنة الإيبارشية في واحة الأنبا كاراس التابعة لإيبارشية بني مزار.

وتضمن اللقاء كلمة روحية ألقاها نيافته بعنوان "اجْتَهِدُوا أَيُّهَا الإِخْوَةُ أَنْ تَجْعَلُوا دَعْوَتَكُمْ وَاخْتِيَارَكُمْ ثَابِتَيْنِ" (٢بط ١: ١٠) أعقبها مناقشة في أمور الخدمة، ثم تقسيم الإيبارشية إداريًا ليكون لكل منطقة وكيل على النحو الآتي:

القمص عجايبي يوسف وكيلًا عامًا للإيبارشية.

القمص دانيال سامي وكيلًا لمدينة بني مزار

القمص إرميا تادرس وكيلًا لشمال بني مزار

القمص متري القمص يوحنا وكيلًا لمنطقة البهنسا

القمص عبد النور ملاك زكي وكيلًا للمنطقة الغربية القبلية

القمص موسى أنسيفيروس وكيلًا للمنطقة الشرقية

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وفي السياق ذاته تم تحديد موعد سيامة اثنين من أبناء الإيبارشية كهنة يوم ٢٠ نوفمبر، بكاتدرائية القديس مار مرقس التابعة للإيبارشية، وهم:

الشماس الإكليريكي روماريو نابليون

والشماس الإكليريكي چورچ ملاك.

الانبا برسوم يرسم راهبات جدد بدير العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بديروط

صلى نيافة الأنبا برسوم مطران ديروط وصنبو للأقباط الأرثوذكس ورئيس دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل للراهبات صلوات طقس رهبنة سبعة من طالبات الرهبنة، في كنيسة السيدة العذراء بدير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بديروط.

وصلى نيافة الأنبا برسوم صلوات الرهبنة بعد أن اجتزن فترة الاختبار الرهباني المقررة بالدير.

والراهبات السبع هن:الراهبة فيلومينا، وأفراميا،و دميانة،و إيلاريا، وهيلانة، وأوجانيا، وثاؤبستي.

وشاركه الصلوات عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية ومجمع راهبات الدير.

البابا تواضروس يجتمع بهيئة الأوقاف القبطية

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، أعضاء هيئة الأوقاف القبطية.

جرى خلال اللقاء عرض ومناقشة عدد من الملفات الخاصة بعمل هيئة الأوقاف القبطية.

الانبا مكاري يرسام شمامسة بكنيسة العذراء أرض الجولف

صلى نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف، بمصر الجديدة.

وخلال القدس صلى نيافة الأنبا مكاري طقس رسامة الدارسين في مدرسة الشهيد إستفانوس للشمامسة التابعة للكنيسة ذاتها، شمامسة برتبة إبصالتس (مرتل)، وعددهم ٣٣ دارس، وذلك بعد اجتيازهم فترة دراسية كاملة. لينضموا بذلك إلى خورس شمامسة الكنيسة.

كما منح ٤ من الشمامسة من حاملي رتبة إبصالتس، رتبة أغنسطس (قارئ).

شارك في صلوات القداس والرسامة الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وشعبها ومن بينهم أسر الشمامسة الجدد.

الأنبا تكلا يترأس حفل تخريج دفعتين بمعهد الرعاية

نظمت إيبارشية دشنا للأقباط الأرثوذكس حفلًا لخريجي الدفعتين الأخيرتين من فرع معهد الرعاية والتربية بدشنا، وكذلك الحاصلين على دبلومة تمهيدي الماچستير، في كاتدرائية الشهيد مار جرجس بدشنا، وبحضور نيافة الأنبا تكلا مطران إيبارشية دشنا.

تضمن الحفل كلمة تهنئة ألقاها نيافة الأنبا تكلا وحثّ فيها الخريجين على استكمال الدراسة، كما شمل الحفل تقريرًا مفصلًا عن أعمال المعهد في السنوات الخمس الأخيرة، وعددًا من الكلمات التي ألقاها بعض الخريجين.

وفي الختام سلّم نيافة الأنبا تكلا مطران إيبارشية دشنا الشهادات والهدايا للخريجين، وتم التقاط الصور التذكارية.