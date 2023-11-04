فريق جامعة أسيوط يحصد المركز الأول في أسبوع القاهرة السادس للمياه

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن فوز فريق طلاب برنامج نظم معلومات السياسات العامة (PPIS) بكلية التجارة، بالمركزين؛ الأول، والثالث، على مستوى الجمهورية، خلال مشاركته؛ بورقتين بحثيتين، ضمن فعاليات: "أسبوع القاهرة السادس للمياه"، الذي نظمته وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مصر، تحت عنوان: " العمل على التكيف في قطاع المياه؛ من أجل الاستدامة".

مشاركة طلاب جامعة أسيوط

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن إدارة الجامعة حريصة؛ على دعم طلابها، وتشجيعهم على المشاركة بإيجابية، في كافة الفعاليات، والمسابقات المحلية، والإقليمية، والعالمية؛ التي من شأنها الاهتمام بمختلف القضايا الإنسانية، والتنموية، المُثارة عالميًا، واستثمار طاقاتهم، وجهودهم الخلاقة، في وضع حلول علمية، ومبتكرة لهذه القضايا، وتوجيهها نحو إسهامات ملموسة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

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المشاركة في أسبوع المياه

وأفاد رئيس الجامعة، أن مشاركة الطلاب؛ تأتي كذلك في إطار؛ ركائز التعاون القوية بين الجامعة، وسفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، والتي استقبلت الجامعة بموجبها، خلال شهر يونيو الماضي؛ السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، و(15) سفيرًا من الدول الأعضاء بالاتحاد؛ للمشاركة في النموذج التاسع لمحاكاة الاتحاد الأوروبي، الذي نظمته كلية التجارة بالجامعة، والذي أوصى بإقامة ورش عمل، خاصة بتوعية الشباب، بأزمات المياه، والتغير المناخي، ومن هذا المنطلق، تم ترشيح عدد من طلاب برنامج نظم معلومات السياسات العامة، بكلية التجارة؛ للمشاركة في: "أسبوع المياه"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي ؛ الفريق الطلابي الفائز، موجهًا إياه ؛ بضرورة الاستمرار في مواصلة الاطلاع، والإفادة أكاديميًا، ومهاريًا، من هذه التجارب الواقعية في صقل شخصياتهم، فضلًا عن تفاعلهم مع المجتمع المحيط؛ على نحو يؤهلهم؛ لمواجهة تحديات المستقبل.

جدير بالذكر، أن مشاركة جامعة أسيوط تأتي؛ تحت إشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور محمد العدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الشورى أبوزيد أستاذ العلوم السياسية والمنسق العام لبرنامج نظم معلومات السياسات العامة PPIS، والمنسق العام لمشاركة الطلاب، وبإشراف أكاديمي للدكتور أحمد الحبشي المدرس المساعد بقسم العلوم السياسية والإدارة العامة، والباحث أبانوب نادي واصف باحث الماجستير بالكلية.

وتناولت مشاركات الطلاب، موضوعين؛ الأول: "تطور نظام مدمج، وفعال ؛ لمعالجة المياه؛ يجمع بين تقنيات الترشيح، والتطهير، والأغشية المتقدمة؛ لضمان جودة، وسلامة المياه، بنسبة تصل إلى ١٠٠٪ "، والثاني: "دور السياسات العامة؛ في حل أزمة المياه، بالتركيز على الاهتمام بترشيد الاستهلاك، ومراقبته التشريعية، بشكل تكنولوجي، والاهتمام بمعالجة الهدر من المياه خاصة من المبردات"، وشارك بها الطلاب: يزن فيصل، محمد أحمد فؤاد، محمد أحمد سالم، أحمد محمد، عبد الرحمن مصطفى، أمير السيد، أحمد خالد، إبراهيم عصام، علي عبد العزيز، معتز محمد، كريم طارق، فادي محبوب، وبسملة زيد، بالإضافة إلى مساهمتهم المثمرة؛ في جلسات النقاش، والحوار، التي دارت مع المسئولين الحكوميين في مصر، وأعضاء وفد الاتحاد الأوروبي، والمستثمرين من مصر، والخارج.