السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

فريق جامعة أسيوط يحصد المركز الأول في أسبوع القاهرة السادس للمياه

طلاب جامعة اسيوط،
طلاب جامعة اسيوط، فيتو

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن فوز فريق طلاب برنامج نظم معلومات السياسات العامة (PPIS) بكلية التجارة، بالمركزين؛ الأول، والثالث، على مستوى الجمهورية، خلال مشاركته؛ بورقتين بحثيتين، ضمن فعاليات: "أسبوع القاهرة السادس للمياه"، الذي نظمته وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مصر، تحت عنوان: " العمل على التكيف في قطاع المياه؛ من أجل الاستدامة".

مشاركة طلاب جامعة أسيوط 

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن إدارة الجامعة حريصة؛ على دعم طلابها، وتشجيعهم على المشاركة بإيجابية، في كافة الفعاليات، والمسابقات المحلية، والإقليمية، والعالمية؛ التي من شأنها الاهتمام بمختلف القضايا الإنسانية، والتنموية، المُثارة عالميًا، واستثمار طاقاتهم، وجهودهم الخلاقة، في وضع حلول علمية، ومبتكرة لهذه القضايا، وتوجيهها نحو إسهامات ملموسة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

Advertisements

المشاركة في أسبوع المياه 

وأفاد رئيس الجامعة، أن مشاركة الطلاب؛ تأتي كذلك في إطار؛ ركائز التعاون القوية بين الجامعة، وسفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، والتي استقبلت الجامعة بموجبها، خلال شهر يونيو الماضي؛ السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، و(15) سفيرًا من الدول الأعضاء بالاتحاد؛ للمشاركة في النموذج التاسع لمحاكاة الاتحاد الأوروبي، الذي نظمته كلية التجارة بالجامعة، والذي أوصى بإقامة ورش عمل، خاصة بتوعية الشباب، بأزمات المياه، والتغير المناخي، ومن هذا المنطلق، تم ترشيح عدد من طلاب برنامج نظم معلومات السياسات العامة، بكلية التجارة؛  للمشاركة في: "أسبوع المياه"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

 وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي ؛ الفريق الطلابي الفائز، موجهًا إياه ؛ بضرورة الاستمرار في مواصلة الاطلاع، والإفادة أكاديميًا، ومهاريًا، من هذه التجارب الواقعية في صقل شخصياتهم، فضلًا عن تفاعلهم مع المجتمع المحيط؛ على نحو يؤهلهم؛ لمواجهة تحديات المستقبل.

جامعة أسيوط تختتم فعاليات المهرجان الرياضي الأول

جامعة أسيوط تنظم ماراثون للدراجات في ختام حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى

جدير بالذكر، أن مشاركة جامعة أسيوط تأتي؛ تحت إشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور محمد العدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الشورى أبوزيد أستاذ العلوم السياسية والمنسق العام لبرنامج نظم معلومات السياسات العامة PPIS، والمنسق العام لمشاركة الطلاب، وبإشراف أكاديمي للدكتور أحمد الحبشي المدرس المساعد بقسم العلوم السياسية والإدارة العامة، والباحث أبانوب نادي واصف باحث الماجستير بالكلية.

 وتناولت مشاركات الطلاب، موضوعين؛ الأول: "تطور نظام مدمج، وفعال ؛ لمعالجة المياه؛ يجمع بين تقنيات الترشيح، والتطهير، والأغشية المتقدمة؛ لضمان جودة، وسلامة المياه، بنسبة تصل إلى  ١٠٠٪ "، والثاني: "دور السياسات العامة؛ في حل أزمة المياه، بالتركيز على الاهتمام بترشيد الاستهلاك، ومراقبته التشريعية، بشكل تكنولوجي، والاهتمام بمعالجة الهدر من المياه خاصة من المبردات"، وشارك بها الطلاب: يزن فيصل، محمد أحمد فؤاد، محمد أحمد سالم، أحمد محمد، عبد الرحمن مصطفى، أمير السيد، أحمد خالد، إبراهيم عصام،  علي عبد العزيز،  معتز محمد، كريم طارق، فادي محبوب، وبسملة زيد، بالإضافة إلى مساهمتهم المثمرة؛ في جلسات النقاش، والحوار، التي دارت مع المسئولين الحكوميين في مصر، وأعضاء وفد الاتحاد الأوروبي، والمستثمرين من مصر، والخارج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسبوع القاهرة السادس للمياه الاتحاد الاوروبي التنمية المستدامة ٢٠٣٠ السفير كريستيان برجر الموارد المائية والري جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط كريستيان برجر وزارة الموارد المائية والري

مواد متعلقة

رئيس مياه أسيوط يتفقد محطة صرف صحي البركة للتأكد من تطبيق نظم الصيانة

مدير وحدة الإعاقة بمحافظة أسيوط: ندوات توعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم

استمرار تركيب الأنترلوك بشوارع ديروط بأسيوط بعد إزالة التعديات

محافظ أسيوط يلتقي أعضاء فريق مراكز شباب مصر ويعلن تنفيذ رحلات ميدانية للمشروعات التنموية

محافظة أسيوط تبدأ في ترشيد الانفاق بكافة القطاعات لتعظيم الإيرادات

بعد 21 جلسة، ختام المؤتمر السنوي العشرين لطب الأطفال بأسيوط بحضور 100 طبيب

محافظ أسيوط يعقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة مشاكل المواطنين

تنظيم ملتقى توظيفي بأسيوط لتوفير 2600 فرصة عمل للشباب

الأكثر قراءة

أول تعليق من تركي آل الشيخ على انتقادات بنائه لمجسمات الحضارة المصرية بموسم الرياض

قرار جديد من أوسوريو بشأن تدريب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

كتائب القسام تستهدف قوات النخبة الإسرائيلية، مشهد لا يفوتك من عمليات المقاومة (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 4-11-2023

17 طعاما أكلها النبي و5 نهى عنها، تعرف عليها

بيان شديد اللهجة من الأردن حول تحصين إسرائيل بالقانون الدولي

أمريكا تعترف بالفشل والهزيمة، عرض غربي لتخلي أوكرانيا عن الأرض مقابل السلام مع روسيا

الجمارك تكشف كيفية التسجيل على تطبيق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

من 75 لـ 3 آلاف جنيه، أسعار بوكيهات الورد في الفلانتين المصري (فيديو وصور)

مستعينا بالذكاء الاصطناعي، ماسك يستعد لتقديم تطبيق شامل

الوصايا العشر للنجاة من تلوث الهواء

150 ألف منزل في الظلام، رعب في بريطانيا بسبب "سياران"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

الجمارك تكشف كيفية التسجيل على تطبيق مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج (فيديو)

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 4-11-2023 في السوق المحلي

ارتفاع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي في شهر نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

17 طعاما أكلها النبي و5 نهى عنها، تعرف عليها

أقوال المؤرخين والفقهاء فى المكان الذى دفنت فيه رأس الإمام الحسين

برغم مرارته، فوائد الصبر في حياة الإنسان وعواقبه

المزيد
الجريدة الرسمية