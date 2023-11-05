الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

القومية للاستشعار عن بُعد تنفذ ما يقرب من 30 مشروعا في 6 أقاليم تنموية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، فيتو

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمام الوزارة بجهود الشراكة والتعاون الدولي بين مؤسسات التعليم العالي ونظيراتها الدولية ذات السمعة المتميزة، وانعكاس ذلك على جودة البحث العلمي، إلى جانب بناء قدرات أعضاء الهيئة العلمية والبحثية من خلال التفاعل والتشارك الأكاديمي والعلمي مع أقرانهم من دول العالم المختلفة؛ والعمل على تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبما يحقق أولويات خطة التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

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التعليم العالي: الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء تشارك في افتتاح المنتدى الرابع للعلاقات العربية الصينية لنظام بايدو للملاحة بالأقمار الاصطناعية

وفي هذا الإطار، شاركت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء في المنتدى الرابع للعلاقات العربية الصينية لنظام بايدو للملاحة بالأقمار الاصطناعية، حيث شهدت مراسم الافتتاح حضور الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة، ووفود رفيعة المستوى من الجانبين العربي والصيني بالإضافة إلى مشاركة وزراء النقل العرب ومديري الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية ووكالات ومراكز الفضاء العربية وأيضًا عديد الخبراء البارزين في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية.

وأشار  اسلام أبو المجد إلى أن العلاقات المصرية الصينية من العلاقات المتميزة في علوم وتكنولوجيا الفضاء، مضيفا أن نظام بايدو يعُد من أحد الأنظمة العالمية الجديدة المملوكة للصين، والتي يمكن أن تستفيد منها الدول العربية في تحديد المواقع والنقل البري والبحري والجوي.

الهيئة القومية للاستشعار من البُعد تنفذ ما يقرب من 30 مشروع في 6 أقاليم تنموية

وأكد إسلام أن المنتدى يُمثل فرصة هامة لجميع الأطراف لتوطيد أواصر التعاون والشراكة في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية والذي يُعتبر من أهم المجالات المُساندة للتحولات الرقمية لقدرته في تحديد بيانات الملاحة والمواقع بدقة متناهية بواسطة شبكة من35 قمرًا صناعيُا، وتمكين استغلالها في كافة المجالات الحياتية وخاصة التي تشمل رسم الخرائط والمسح الأرضي ورصد البيئة والزراعة الدقيقة وإدارة الموارد الطبيعية والإنذار بالكوارث والاستجابة لمُقتضيات الطوارئ والطيران والنقل البحري والبري ومجالات البحوث مثل التغيّر المناخي، إلى غير ذلك.

الهيئة القومية للاستشعار تقوم بتدريب ما يقرب من 1462 طالبًا من 22 جامعة في 13 تخصصًا

وشهد المنتدى عدة فعاليات كإقامة محاضرات فنية ونقاشات ثنائية لفتح آفاق التعاون ومد التعاونيات المشتركة الثنائية بين مصر والصين، كما تم إصدار أفضل 10 سيناريوهات للتعاون في نظام "بايدو" في المنطقة العربية من قبل المكتب الصيني للملاحة بالأقمار الصناعيّة.

وعلى جانب آخر، أوضح  اسلام أبوالمجد أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء شهدت العديد من الانجازات خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024 والتي اشتملت على العديد من المُخرجات مثل تنفيذ مشروعات بحثية لخدمة أغراض التنمية بالدولة؛ وتقوم الهيئة بتنفيذ ما يقرب من 30 مشروعًا بحثيًّا موزعة على 6 أقاليم تنموية لتغطي 5 محاور من محاور التنمية كالزراعة والمياه والثروة المعدنية، مشيرًا أن الهيئة تقوم بتنفيذ ما يقرب من ‏26 مشروعًا تعاقديًا وتكليفات من الجهات والوزارات المعنية بالدولة لخدمة المشروعات القومية ولتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

كما تقوم الهيئة بالتعاون مع الجامعات المصرية من خلال التدريب الصيفي للطلاب، حيث قامت بتدريب ما يقرب من 1462 طالبًا من 22 جامعة في 13 تخصص، وكذلك التدريب المهني لقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى الإشراف العلمي المُشترك لما يقرب من 70 رسالة ماجستير ودكتوراه تغطي أكثر من 20 جامعة.

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