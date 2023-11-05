إحالة 3 أشخاص خطفوا ميكانيكى فى بولاق الدكرور للمحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين باحتجاز ميكانيكي وطلب فدية للمحاكمة الجنائية عقب ورود التقارير النهائية في القضية.
وأدلى المتهمون أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية أنهم احتجزوا المجني عليه، لاعتقادهم تورطه في سرقة توك توك ملك أحدهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
تعرض ميكانيكي للخطف في بولاق الدكرور
كانت البداية بتلقي جهات التحقيق بلاغا يفيد تعرض ميكانيكي للخطف في بولاق الدكرور، وطلب خاطفيه فدية لإطلاق سراحه.
بالفحص تبين أن 3 أشخاص اختطفوا المجني عليه واحتجزوه بمحل ملك أحدهم، وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتحرير الضحية.
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