الأحد 05 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

شاهد البوستر الرسمي لفيلم سنة أولى خطف لبيومي فؤاد ومي كساب

بوستر فيلم سنة أولى
بوستر فيلم سنة أولى خطف، فيتو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم سنة أولى خطف البوستر الدعائى الرسمى للعمل، وذلك تمهيدًا لعرضه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

فيلم سنة أولى خطف 

وتصدر البوستر أبطال العمل وهم بيومى فؤاد ومى كساب وأحمد فتحى وياسر الطوبجى وبصحبتهم 5 أطفال لاسيما أن العمل يناقش قضايا لها علاقة بالأسرة والأطفال.

قصة فيلم سنة أولى خطف 

وتدور أحداث فيلم "سنة أولى خطف" في إطار كوميدى اجتماعى، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، حيث فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجأون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية، مما يخلق المزيد من المواقف الكوميدية. 

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أبطال فيلم سنة أولى خطف 

بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، على غالب، إسماعيل فرغلي، نورين كريم، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، ايمان يوسف، عصام شاهين، وسيناريو وحوار باسل مجدي، اخراج أسامة عمر.

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