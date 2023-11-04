نصائح هامة للعروسة عند شراء الأدوات البلاستيك في الجهاز، 2000 جنيه أقل ميزانية للرفائع، وهذه أسعار المنتجات

أسعار منتجات البلاستيك في الأسواق، تهتم المقبلات على الزواج بمعرفة أسعار وموديلات الأدوات المنزلية، التي تحتاج إلى شرائها ضمن الجهاز، وبالرغم من تعدد خامات وموديلات الأطباق ومستلزمات المنزل، حيث توجد المستلزمات المصنوعة من الإستانلس ستيل إلى الجرانيت، إلا أن السيدة المصرية لا تستطيع الاستغناء عن المنتجات المصنوعة من البلاستيك.

وتعد الأدوات المصنوعة من البلاستيك الأكثر شعبية واستخدامًا في المنزل، وتهتم العروس عند شراء مستلزمات منزلها الجديد «جهاز العروسة» بشراء الأطباق البلاستيك والمنتجات متعددة الأشكال والألوان والخامات، فضلًا عن «رفايع الجهاز».

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رفايع المطبخ في الأسواق

البداية مع «رفايع المطبخ» وهو مصطلح شعبي يطلقه المصريون على مستلزمات المنزل من أدوات صغيرة مصنوعة من البلاستيك أو الإستانلس ستيل، وحتى الأدوات اليدوية التي لا تستخدم الكهرباء في تشغيلها، كما يطلق على الأدوات التي تتفاوت درجة وأهمية استخدامها من منزل إلى آخر، وتشمل «رفايع المطبخ» السكاكين والقواطع والهراسات والصفايات وأدوات الصب والغرف، والحوامل التي يوضع عليها أدوات أخرى، وغيرها.

ومع ارتفاع أسعار الخامات التي تصنع منها الأدوات المنزلية، تحتاج العروس إلى ميزانية خاصة لشراء «رفايع المنزل» إذ بالرغم من أنها أدوات صغيرة الحجم إلا أنها مرتفعة الثمن، وفاتورة 5 قطع منها قد تتخطى الـ 1000 جنيه.

أسعار المنتجات المصنوعة من البلاستيك وتستخدمها السيدات في المنزل

فما هي أسعار المنتجات المصنوعة من البلاستيك وتستخدمها السيدات في المنزل، إلى جانب ما هي المستلزمات التي تحتاجها العروس في الجهاز، وما هي الميزانية التقديرية لها، وأهم النصائح التي يقدمها البائعون للعروس عند شرائها للجهاز؟

جولة ميدانية للتعرف على أسعار منتجات البلاستيك في الأسواق

حصلت «فيتو» على إجابات هذه الأسئلة؛ خلال قيامها بجولة ميدانية للتعرف على أسعار منتجات البلاستيك في الأسواق، التي تشمل أسعار سلال القمامة والكراسي، وأسعار الأطباق البلاستيك، والميزانية التقديرية لأي عروس حتى تستطيع شراء ما تحتاجه، والتفاصيل نستعرضها في السطور التالية:

نصيحة مهمة عند شراء المنتجات البلاستيك

يقول «أنس » بائع في أحد محلات بيع الأدوات المنزلية: إنه ينصح السيدات عند شراء المنتجات البلاستيك بشراء المنتج المطبوع عليه رقم (5)، فهذا الرقم يدل على أن المنتج مصنوع من خامات آمنة وتستطيع السيدة استخدامها في غسل الخضراوات والفاكهة، أو بصفة عامة استخدامه آمن على البشر.

ميزانية العروس لشراء منتجات البلاستيك

وعن الميزانية التقديرية التي تحتاجها العروس لشراء مستلزمات المنزل من البلاستيك، يقول «أنس» إن الميزانية تختلف من عروس إلى أخرى، فهناك من تأخذ من كل نوع وصنف على حسب الاحتياج، وهناك من تشتري بكثرة، وأيضًا تختلف ميزانية من تشتري المنتجات محلية الصنع، عن المستوردة، لكن تستطيع العروس شراء احتياجاتها من المنتجات المصنوعة من البلاستيك محلية الصنع بسعر 2000 جنيه، وهناك من تفضل المستورد وتتخطى فاتورتها الـ 5000 جنيه.

أسعار أطقم الحمامات ومكوناتها في الأسواق، فيتو

أسعار منتجات البلاستيك في الأسواق

وعن أسعار منتجات البلاستيك في الأسواق فجاءت كالتالي:

أسعار رفايع المنزل في الأسواق

البداية مع أسعار «رفايع المنزل» مثل تباع مبشرة البطاطس لإعداد الشرائح بسعر 150 جنيهًا، قطاعة البطاطس «صوابع» بسعر 180 جنيهًا، والمبشرة بسعر 100 جنيه، الكبة اليدوي 2 لتر بسعر 100 جنيه، علبة مناديل لوكس بسعر 100 جنيه.

أسعار السلال لتخزين المياه في المنازل

وعن سلال تخزين المياه، فتختلف أسعارها وفقًا للخامة والحجم، إذ يوجد سلة سادة لتخزين المياه بسعر 90 جنيهًا، وأخرى بسعر 125 جنيهًا، وهناك سلال لتخزين المياه منقوشة تبدأ أسعارها من 120 جنيهًا و125 جنيهًا.

أسعار أطقم الحمامات ومكوناتها في الأسواق

تتراوح أسعار أطقم الحمامات من 400 إلى 600 جنيه، ويتكون طقم الحمام من سبت بغطاء، وسبت صغير للغسيل، وسلة قمامة، علبة المسحوق وفرشة التواليت، وسبت المشابك،والصبانة ومنظم الفرش، فيما تستطيع العروس شراء سبات بلاستيك بالقطعة، حيث يوجد سبت بالغطاء أو من غيره.

أسعار أطقم الحمامات ومكوناتها في الأسواق، فيتو

أسعار سلال القمامة في الأسواق

أسعار سلال القمامة الخاصة بالمطبخ وغرفة الإستقبال والتواليت، تبدأ من سعر 65 جنيهًا حتى 175 جنيهًا، وتختلف أسعارها حسب الحجم والنوع والشكل.

أسعار الأطباق البلاستيك في الأسواق

أما أطباق البلاستيك في الأسواق، فتتنوع حسب الاستخدام والحجم، وتعد أطباق الغسيل من أهم مستلزمات المنزل التي تقبل العروس على شرائها في الجهاز، حيث يوجد في السوق أنواع كثيرة من الأطباق مختلفة الأحجام، وتبدأ أحجام الأطباق من مقاس 1، 2، 3، 4، وتتراوح أسعار أطباق الغسيل من 35 جنيهًا إلى 85 جنيهًا.

أسعار كراسي الحمام في الأسواق، فيتو

أسعار كراسي الحمام في الأسواق

أما عن أسعار كراسي الحمام بأشكالها المختلفة، فتتراوح من 50 إلى 65 جنيهًا، وتختلف أسعارها حسب الشكل والموديل والخامة.

أسعار دولاب حفظ الأحذية المصنوعة من البلاستيك في الأسواق

وعن دولاب حفظ الأحذية المصنوع من البلاستيك «الجزامة» تختلف أسعارها حسب عدد الأدوار، حيث يوجد جزامة من 4 إلى 6 أدوار، أسعار من 200 جنيه إلى 230 جنيهًا،

أسعار دولاب حفظ الأحذية المصنوعة من البلاستيك في الأسواق، فيتو

أسعار ترولي المطبخ في الأسواق

أسعار ترولي المطبخ، فتختلف أسعاره وأشكاله، حيث يوجد ترولي من 3 إلى 4 أدوار، ويبدأ أسعاره من 190 جنيهًا إلى 220 جنيهًا، وهناك «ستاندات » أو رفوف بلاستيك تستخدم في المطبخ أو الحمام.

أسعار شانون البصل أو التربو في الأسواق

أسعار شانون البصل أو التربو ويسمى ايضًا وحدة أدراج بلاستيك أو وهي عبارة عن أرفف مصنوعة من البلاستيك لتخزين البصل أو البطاطس، يوجد شانون البصل حجم 4 أدوار بسعر 375 جنيهًا، أما شانون البصل 5 أدوار بسعر 425 جنيهًا.

أسعار جرادل المسح في الأسواق، فيتو

أسعار جرادل المسح في الأسواق

وتختلف أسعار جردل المسح وتنظيف البلاط والسراميك؛ تختلف أسعاره حسب إمكانياته وخاماته، تبدأ أسعاره من 285 جنيهًا و410 جنيهات والأتوماتيك والفرنسي بسعر 120 جنيهًا، والأكثر طلبًا من العرائس الجردل الباركيه بسعر 410 جنيهات.

أسعار تربيزة أو طاولة المكواة في الأسواق، فيتو

أسعار تربيزة أو طاولة المكواة في الأسواق

وعن أسعار تربيزة أو طاولة المكواة في الأسواق، فتختلف حسب المقاس والشكل، ويتراوح سعر تربيزة المكواة من 450 إلى 600 جنيه.

أسعار السلالم في الأسواق

وفيما يخص السلالم سهلة الحمل والتنقل التي تستخدم في المنازل، يوجد سلالم 4 أدوار بسعر 600 جنيه، والسلم 5 أدوار بسعر 700 جنيه.