الخميس 02 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

العمل تختتم فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية بكفر الشيخ

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أعلنت وزارة العمل، عن ختام مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية، بمقر شركة دسوق للبترول "دسوكو" بحضور ممثلي شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وجامعة كفر الشيخ والمؤسسات الصحية والتعليمية وشركات البترول العاملة بالمحافظة، وممثلي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، والعاملين بالمديرية.

السلامة والصحة المهنية

ويأتي ذلك في إطار حرص المديرية من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالتواجد المستمر في مواقع العمل والإنتاج لتقديم التوعية والتوجيه اللازمين لمسئولي السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لضمان بيئة عمل آمنة من أجل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى مختلف المنشآت العاملة فى المحافظات وذلك للحماية والوقاية من مخاطر بيئات العمل المختلفة والحفاظ على صحة العاملين والمترددين والمنشآت فى آن واحد لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى. 

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مديرية العمل بكفر الشيخ

وأوضح حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ، أن الفعاليات الختامية أسبوع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تضمنت تكريم الشركات والمنشآت المشاركة في أسبوع السلامة والصحة المهنية، وعدد من المتميزين في مجال السلامة والصحة المهنية في المنشآت ومنظمي الفعاليات، كما حصلت شركة دسوق للبترول على جائزة المركز الأول ضمن تقييم المنشآت في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

اشتراطات السلامة والصحة المهنية

وخلال كلمته قدم مدير المديرية الشكر والتقدير لجميع المنشآت المشاركة وجميع مسؤولي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لاهتمامهم بتحسين الأدوار المنوطة بهم وفق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على العمال الذين هم سواعد تحقيق تنمية الدولة المصرية وتقدمها، مؤكدًا على إستمرار الوزارة والمديرية فى القيام بمهامها نحو توعية كافة العاملين بمختلف القطاعات باهمية توفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وفق المعايير الدولية حفاظًا على مقدرات الدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة.

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