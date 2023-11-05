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رياضة

أبرزها غزل المحلة ضد القناة، مواعيد الجولة السابعة لدوري المحترفين

مواعيد الجولة السابعة
مواعيد الجولة السابعة لدوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، تنطلق غدا الإثنين مباريات الجولة السابعة لمسابقة دوري القسم الثاني "أ" أو ما يعرف بـ دوري المحترفين بمشاركة 20 فريقا.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة السادسة لدوري المحترفين كالتالي 

الاثنين 6 نوفمبر 2023

النصر للتعدين ضد السكة الحديد

دكرنس ضد مصر المقاصة 

جمهورية شبين ضد لافيينا

الاتصالات ضد أسوان

مكادي ضد أبوقير للأسمدة 

حرس الحدود ضد بترول أسيوط

الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

بروكسي ضد وادي دجلة 

النجوم ضد راية 

غزل المحلة ضد القناة 

بتروجت ضد طنطا

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وشهدت مباريات الجولة السادسة لمسابقة دوري المحترفين، إحراز 22 هدفا، وهو نفس عدد أهداف الجولة الماضية من البطولة.

حصاد الجولة السادسة لدوري المحترفين

وكانت أبرز الأرقام التي شهدتها الجولة هو تلقي السكة الحديد وغزل المحلة الخسارة الأولى في دوري المحترفين أمام أبوقير للأسمدة وأسوان بالترتيب.

أول سوبر هاتريك في دوري المحترفين


كما شهدت الجولة السادسة لدوري المحترفين، إحراز أول سوبر هاتريك في البطولة الموسم الجاري عن طريق نانا أنتوي لاعب طنطا أمام بروكسي.

 

 

نتائج الجولة السادسة لدوري المحترفين 


أسوان 2-0 غزل المحلة

مكادي 1-1 الاتصالات

بترول أسيوط 2-0 جمهورية شبين

مصر المقاصة 1-1 النجوم

أبوقير للأسمدة 1-0 السكة الحديد

راية 1-0 بتروجت

القناة 1-1 حرس الحدود

لافيينا 3-0 دكرنس

وادي دجلة 3-0 النصر للتعدين

طنطا 4-0 بروكسي

وتصدر فريق لافيينا قمة جدول ترتيب دوري المحترفين، بعد نهاية الجولة السادسة للمسابقة بمشاركة 20 فريقا.

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة السادسة 


1- لافيينا إف سي 13 نقطة
2 - بتروجيت 12 نقطة
3-  القناة 11 نقطة 
4-  غزل المحلة 11 نقطة 
5-  وادي دجلة 10 نقاط
6-  حرس الحدود 10 نقاط
7-  أبو قير للأسمدة 10 نقاط
8-  بترول أسيوط 9 نقاط
9-  طنطا‏ 8 نقاط
10-  راية 8 نقاط
11-  بروكسي 8 نقاط
12-  المصرية للإتصالات 7 نقاط
13-  أسوان 7 نقاط
14-  السكة الحديد 7 نقاط
15-  دكرنس 7 نقاط
16-  مكادي 6 نقاط
17 - النجوم 5 نقاط
18-  جمهورية شبين 4 نقاط
19-  النصر للتعدين 4 نقاط
20-  مصر المقاصة 3 نقاط

 

نتائج الجولة الخامسة لدوري المحترفين

حرس الحدود 1-1 أسوان

غزل المحلة 1-1 مكادي

دكرنس 2-0 بترول أسيوط

النجوم 2-1 لافيينا

بتروجت 2-1 مصر المقاصة

النصر للتعدين 2-1 طنطا

الاتصالات 1-2 أبوقير للأسمدة

بروكسي 2-1 راية

جمهورية شبين 0-1 القناة

السكة الحديد 0-0 وادي دجلة

 

نتائج مباريات الجولة الرابعة لدوري المحترفين

طنطا ضد السكة الحديد   1-1

القناة ضد دكرنس    2-0

أبوقير للأسمدة ضد وادي دجلة  1-1

لافيينا ضد بتروجيت   3-2

الاتصالات ضد غزل المحلة    0-2

أسوان ضد جمهورية شبين 1-2

بترول أسيوط  ضد النجوم  1-0

مصر المقاصة ضد بروكسي 3-3

مكادي ضد حرس الحدود 1-1

راية  ضد النصر للتعدين 2-1


نتائج مباريات الجولة الثالثة لدوري المحترفين

غزل المحلة ضد أبوقير للأسمدة 2-0

حرس الحدود ضد الاتصالات 1-0

بتروجت علي بترول أسيوط 1-0

لافيينا ضد بروكسي 1-0

القناة ضد النجوم 3-0

دكرنس ضد أسوان 1-0

جمهورية شبين ضد مكادي 1-1

النصر للتعدين ضد مصر المقاصة 1-1

السكة الحديد ضد راية 2-2

وادي دجلة ضد طنطا  0-0

نتائج الجولة الثانية لمسابقة دوري المحترفين

تعادل غزل المحلة مع حرس الحدود 1-1

فوز بروكسي على بترول أسيوط 1-0

فوز السكة الحديد على مصر المقاصة 1-0

تعادل مكادي ودكرنس 2-2

فوز أسوان علي النجوم 2-0

تعادل راية مع وادي دجلة 1-1

فوز بتروجت على القناة 2-1

فوز أبوقير للأسمدة على طنطا 2-1

فوز المصرية للاتصالات على جمهورية شبين 4-0

فوز لافيينا على النصر للتعدين 3-0


نتائج الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين

لافيينا 0-0 السكة الحديد 
بروكسي 2-2 القناة
المصرية للاتصالات 3-1 دكرنس
النجوم 0-0 مكادي 
مصر للمقاصة 1-2 وادي دجلة
حرس الحدود 1-0 أبو قير للأسمدة 
طنطا 1-0 راية
جمهورية شبين 0-1 غزل المحلة 
النصر للتعدين 1-3 بترول أسيوط
بتروجيت 2-0 أسوان


نظام دوري المحترفين

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، وهم: غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وطنطا وراية، ووادي دجلة ومصر المقاصة والسكة الحديد ولافيينا والنصر للتعدين وبترول أسيوط وبروكسي والقناة وبتروجيت والنجوم ومكادى ودكرنس والمصرية للاتصالات وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

نظام دوري المحترفين 2023 -2024

ويشارك في دوري المحترفين 20 فريقًا، ومن المقرر أن يقام دوري المحترفين من دور واحد في المرحلة الأولى ثم إقامة دوري من دور واحد الأندية أصحاب المراكز من الأول حتى المركز العاشر لتحديد الفريقين الصاعدين مباشرة إلى الدوري العام القسم الأول موسم 2025 /2024، وتحديد الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في دورة التصفية الرباعية مع الثلاث أندية من المجموعة الثانية.

كما يتم تنظيم دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين لتحديد الستة فرق الهابطة للقسم الثاني (المجموعة الثانية) موسم 2025 /2024.

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة السادسة، لافيينا يتصدر

دوري المحترفين، سوبر هاتريك نانا أنتوي يقود طنطا لاكتساح بروكسي

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