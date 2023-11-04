السبت 04 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظة الفيوم تكشف حقيقة تعديل تعريفة الركوب بعد زيادة أسعار البنزين

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

قال المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، الدكتور محمد التوني، في تصريحات خاصة، إنه لا صحة لما تردد عن تعديل تعريفة الركوب في الفيوم، بعد زيادة أسعار البنزين.

ولفت إلي أن سيارات الأجرة إما تعمل بالسولار أو بالغاز الطبيعي، والمنتجين لم يتم زيادتهما، وبالتالي لا تعديل في تعريفة الركوب.

وأضاف المتحدث باسم محافظ. الفيوم، أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أصدر تعليمات لتكثيف الحملات علي المرافق العامة والفرعية ومواقف سيارات الأجرة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وسيعاقب غير الملتزمين بالحد الأقصى  المخالف حسب نص القانون

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قرار وزير البترول

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا نشر، الخميس 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش.

سعر بنزين 92 

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 اوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة

سعر بنزين 95 

وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما أشارت المادة الخامسة إلى أن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين

وأشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارًا من الثامنة  صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.

سعر البنزين قبل الزيادة

ووفقًا لآخر اجتماعات لجنة تسعير البترول خلال الربع الثاني من العام الجاري، فإن أسعار البنزين في مصر 2023 جاءت كالتالي:
سعر بنزين 80 يسجل 8.75 جنيه.
سعر بنزين 92 يسجل 10.25 جنيه.
سعر بنزين 95 يسجل 11.50 جنيه.
سعر السولار يسجل 8.25 جنيه.
ويسجل سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية 6000 جنيه.

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