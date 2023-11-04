بيطرى البحيرة: علاج أكثر من 24 ألف رأس ماشية بمختلف التخصصات (صور)

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أشرف محيى الدين خلال الأسبوع المنتهى فى 2/11/2023 عن علاج 13978 حيوان في مختلف التخصصات وبلغ عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 9 قوافل، بإجمالي عدد 10487 حيوان معالج.

تحصين الماشية بالبحيرة، فيتو

تحصين الماشية بالبحيرة، فيتو

تحصين الماشية بالبحيرة، فيتو

حيث تم الإ٦شتراك فى القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز دمنهور - الدلنجات - كوم حماده - التحرير - وادى النطرون - إيتاي البارود - الرحمانية تم خلالها علاج 8150 طفيليات خارجية، و2100 طفيليات داخلية.

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كما بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1584 رأس ماشية كما بلغت مذبوحات الدواجن 421030.

كما تم عمل 3 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، بإجمالي 3 قضايا بإجمالي مضبوطات 5364 كجم لحوم غير صالحة، وايضا اختبار 258 حيوان لمرض البروسيلا ومرض السل البقري وتم تحصين 72 بلقاح عترة 19 و27 أغنام بلقاح ريف 1.

وقامت إدارة الإرشاد بعمل 24 ندوة إرشادية متنوعة تضمنت 47 موضوع، كما تم إجراء الفحص التناسلي لعدد 1378 رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد 422 رأس ماشية.

كما تم علاج عدد 956 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة، وكذا إجراء الفحص التناسلي لعدد 84 رأس ماشية ورعايتها تناسليا من خلال القوافل السكانية المجانية، واختبار 6 عينات حساسية للألبان و2 اختبار تحديد نسبة العد الفطرى في اللبن.

تحصين الماشية بالبحيرة، فيتو

تحصين الماشية بالبحيرة، فيتو

تحصين الماشية بالبحيرة، فيتو

وتم تلقيح 732 رأس ماشية من الأبقار و214 رأس من الجاموس بإجمالي 946 رأس ماشية، وبلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 1052 رأس ماشية وأغنام.



ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.