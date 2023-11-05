الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير الخارجية: إسرائيل تفرض صعوبات لوجستية تعوق نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

سامح شكرى وزير الخارجية،
سامح شكرى وزير الخارجية، فيتو

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية استقبل يوم ٥ نوفمبر الجارى بمقر وزارة الخارجية سيندى ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمى.  

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء تطرق إلى الأوضاع المتردية في قطاع غزة والاحتياجات الإنسانية المتزايدة لأهالى القطاع في ظل استمرار وطأة الحرب، مما يستوجب توفير تلك الاحتياجات بصورة عاجلة لتتناسب مع حجم ونطاق الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع في الوقت الحالى.  

كما استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية الحثيثة لمساعدة الشعب الفلسطيني فى القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها، سواء من خلال المساعدات التي تقدمها مصر للشعب الفلسطيني بصورة مباشرة أو من خلال التسهيلات التي تمنحها لحكومات الدول ومختلف الجهات المانحة لضمان نفاذ تلك المساعدات إلى القطاع، مشددًا على الأولوية القصوى التي توليها القيادة السياسية في مصر للدفع بكافة احتياجات الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الراهنة.

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وفي سياق متصل، نوه سامح شكرى إلى الصعوبات اللوجستية التي يفرضها الجانب الإسرائيلي مما يعوق نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك القصف المتكرر للجانب الفلسطينى من المعبر، وبما يضع أعباء إضافية على مصر تعوق وصول المساعدات إلى حد كبير.   

وإختتم المتحدث الرسمي تصريحاته مشيرًا إلى أن المديرة التنفيذية للبرنامج أعربت عن تقديرها الكامل للدور الذى تضطلع به مصر  لاستمرار ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني والتنسيق مع المنظمات الأممية العاملة في هذا المجال. كما أعربت عن تطلعها لاستمرار التعاون والتنسيق مع الجانب المصري لتنفيذ برامج وأنشطة برنامج الغذاء العالمى في مصر، تماشيًا مع الرؤية المصرية نحو مسار تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
 

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سامح شكري غزة فلسطين

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