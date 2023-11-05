الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

مانشستر يونايتد يستعد لصفقة تبادلية برازيلية في الشتاء المقبل

مانشستر يونايتد،فيتو
مانشستر يونايتد،فيتو

يستعد نادي مانشستر يونايتد  لعرض صفقة تبادلية مع نادي فلامينجو البرازيلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير من أجل تدعيم خط الهجوم.

وتقضي الصفقة بحسب موقع ميرور الإنجليزي حصول مانشستر يونايتد على خدمات مهاجم فلامنجو جابريل باربوسا في مقابل انتقال انتوني للنادي البرازيلي.

مانشستر يونايتد يعلن إصابة كاسيميرو 

وأعلن نادي مانشستر يونايتد عن غياب لاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو لعدة أسابيع بسبب إصابة.

وأوضح النادي الإنجليزي في بيان رسمي أن كاسيميرو يعاني من إصابة  في أوتار الركبة تعرض لها خلال هزيمة الفريق أمام نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية.

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كاسيميرو صاحب (31عامًا) لاعب الوسط المدافع عنصر رئيسي في تشكيلة يونايتد وتعرض لإصابة في الكاحل في الشهر الماضي عندما كان يشارك مع البرازيل في مباراة بتصفيات كأس العالم أمام فنزويلا.

وحصل على الضوء الأخضر للمشاركة أمام أوروغواي بعدها بخمسة أيام، لكن النادي قرر إراحته واستبعده من اللعب على أرض شيفيلد يونايتد من أجل اكتمال التعافي.

وتأتي إصابة كاسيميرو (31 عامًا) قبل مباراتي منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم أمام كولومبيا والأرجنتين حاملة اللقب في منتصف نوفمبر الجاري، لكن تن هاغ لم يتطرق إلى إمكانية مشاركة كاسيميرو مع المنتخب في الجولة المقبلة.

تصريحات تين هاج

وأعرب إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن حزنه بعد خسارة فريقه بثلاثية نظيفة أمام نيوكاسل على ملعب أولد ترافورد، مساء أمس الأربعاء، في ثمن نهائي كأس الرابطة الانجليزية.

وقال تين هاج في تصريحات إعلامية: "نعرف أن ما قدمناه ليس جيدًا بما يكفي، علينا تحمل مسؤولية ذلك وهكذا أنا، نشعر بالأسف من أجل الجماهير".

وأضاف: "علينا التعافي من ذلك سريعًا، أمامنا مباراة مقبلة يوم السبت، علينا رفع المعايير لدينا، ما قدمناه ليس جيدًا بما يكفي".

وواصل "أنا على ثقة بأن اللاعبين سينهضون وسيتحدون، ما قدمناه ليس جيدًا بما يكفي وأنا مسؤول عن ذلك، علينا النهوض معًا".

وأكمل: "تحظى بالثقة عندما ترغب في اللعب، عليك الحصول على النتائج الصحيحة والتواجد في المباراة والفوز بالمعارك، علينا القيام بكل ذلك معًا ولا يوجد أي طريق آخر سوى الاتحاد، يجب على جميع اللاعبين التحلي بالانضباط وأن يمكن التعويل عليهم".

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