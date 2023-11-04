في الدقيقة 90، مانشستر يونايتد يحقق الفوز على فولهام بهدف

الدوري الإنجليزي، فاز مانشستر يونايتد، على فولهام، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وألغي حكم المباراة هدفا لمانشستر يونايتد عن طريق سكوت مكتوميناي بداعي التسلل بسبب تدخل زميله هاري ماجواير في الكرة في الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول.

ونجح اليونايتد في خطف هدف الفوز في الدقيقة 90 عن طريق البرتغالي برونو فيرنانديز ليقود اليونايتد للفوز.

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Bruno Fernandes marks his 200th Man United appearance with a vital late goal. #beINPL #FULMUN pic.twitter.com/N6gbCPZewg — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 4, 2023

وكشف إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، استبعاد ماركوس راشفورد، مهاجم الفريق، بشكل مفاجئ من قائمة مباراة فولهام، اليوم السبت في إطار الجولة ال11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مانشستر يونايتد، في بيان عبر موقعه الرسمي: "سافر راشفورد مع بقية الفريق، لكن المهاجم لن يشارك في المباراة بسبب الإصابة.. تعرض ماركوس راشفورد لضربة قوية في ساقه أثناء التدريب، ولم يتمكن من إنهاء الحصة (التدريبية) الأخيرة قبل المباراة".

وتابع النادي: "خضع اللاعب الدولي الإنجليزي لاختبار لياقة بدنية، هذا الصباح، ثم قرر الجهاز الفني أنه لن يتمكن من اللعب".

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن راشفورد ذهب إلى ملهى ليلي، بعد الهزيمة (3-0) أمام مانشستر سيتي في البريميرليج، الأسبوع الماضي.

وعلق تين هاج على هذه الحادثة، قائلا: "لقد تحدثت معه حول هذا الموضوع.. هذا غير مقبول.. لقد اعتذر، وهذا كل شيء.. هي مسألة داخلية بالنسبة لنا".

وأضاف: "من غير المرجح أن يتم تغريم راشفورد، نظرا لأنه لم يخرج قبل 48 ساعة من مباراة فريقه التالية"، التي شهدت هزيمة الشياطين الحمر (0-3) أيضا في كأس الرابطة أمام نيوكاسل، الأربعاء الماضي.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام فولهام

وأعلن المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد إريك تين هاج، التشكيل الأساسي لمواجهة فولهام، في المباراة التي تقام على ملعب "كرافين كوتاج"، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، فيما يأتي فولهام في المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: وان بيساكا، هاري ماجواير، جوني ايفانز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: كريستيان إريكسن، سكوت ماكتومناي، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني، راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو

وكشفت تقارير صحفية أن المباراة التي تجمع فولهام ومانشستر يونايتد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ستشهد قرارًا تاريخيًّا في البطولة.

وكانت ويلش أول امرأة تدير مباراة في التشامبيون شيب (القسم الثاني) في يناير الماضي، فيما قادت 3 مباريات في النسخة الأخيرة من كأس العالم، بما في ذلك مواجهة ثمن النهائي، كما قادت نهائيين في كأس إنجلترا للسيدات (2017 و2020).

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كما كانت أول حكمة تدير مباراة كرة قدم للرجال في 2021 خلال لقاء بوت فال وهاجورت تاون في القسم الرابع الإنجليزي.

ورغم أنه لم تكن قطُّ هناك حكمة رابعة في البريميرليج من قبل، لكن المسابقة شهدت مشاركة 3 حكمات في دور حاملات الراية، وهن ويندي توماس في 1997 وسيان ماسي إلياس وناتالي اسبينال.

وواصل توتنهام صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة ويليه أرسنال ومانشستر سيتي برصيد 24 نقطة ثم ليفربول رابعا برصيد 23 نقطة.

وكانت مباريات الجولة العاشرة التي انطلقت الجمعة الماضية واختتمت الأحد بديربي مانشستر شهدت التالي:

فوز توتنهام على كريستال بالاس 2-1.

فوز برينتفورد على تشيلسي 2-0.

فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 5-0.

فوز بورنموث على بيرنلي 2-1.

تعادل وولفرهامبتون مع نيوكاسل يونايتد 2-2.

فوز إيفرتون على وست هام 1-0.

تعادل برايتون وفولهام 1-1.

فوز ليفربول على نوتنجهام 3-0.

فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد 3-0.

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