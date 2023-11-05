العثور على جثة شخص أسفل أحد الكباري بالعريش

عثر أهالي مدينة العريش اليوم الأحد علي جثة تحت أحد الكباري في مدينة العريش، حيث تم ابلاغ الاجهزة الامنية.

وقالت المصادر المعنية، أن الجثة لشخص يدعى" عبيد.م.ع-34 سنة" وعثر عليها تحت كوبري ضاحية السلام في منطقة جسر الوادي بالعريش، وغير معلوم سبب الوفاة، ولا يوجد علي الجثه اي إصابات ظاهرية.

وتم نقل الجثة الي ثلاجة مستشفى العريش العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لبيان سبب وملابسات الوفاة.

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إصابة شخص في انقلاب سيارة بوسط سيناء

وأصيب شخص باصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة في منطقة وسط سيناء وتم نقله للمستشفي للعلاج.

تلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء اخطارا بانقلاب سيارة أثناء سيرها علي الطريق الرئيسي في وسط سيناء في منطقة الريد في مركز نخل، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن إصابة ايمن محمد محمد سليمان، ١٨ سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقرى، وتم نقله بسيارة اسعاف الي مستشفى نخل المركزي لتلقي العلاج اللازم، واخطرت الجهات المعنية بالحادث.