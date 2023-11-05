الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية والارتفاع المستمر في درجات الحرارة (فيديو)

الشبورة المائية،
الشبورة المائية، فيتو

 حذرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، سائقي المركبات بتوخي الحذر، أثناء القيادة على الطرق السريعة، في الصباح الباكر، وذلك لتكون الشبورة المائية الكثيفة.

وقالت “منار غانم” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد” إن البلاد تشهد ارتفاعا مستمرا في درجات الحرارة والاستقرار في الأحوال الجوية، متابعة: سنشعر بالأجواء الشتوية والانخفاضات الملحوظة في درجات الحرارة مع دخول فصل الشتاء.

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وأضافت أن الشتاء يبدأ رسميا 21 ديسمبر، ولكننا مازلنا في النصف الأول من فصل الخريف، نشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، أعلى من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام بـ2 درجة إلى 3 درجات.

وأوضحت أنه من المتوقع سقوط الأمطار الخفيف والمتوسطة الرعدية، على بعض المناطق بجنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مشددة على أن الأمطار لن تؤثر على الأنشطة اليومية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 22 والعظمى 31


العاصمة الإدارية: الصغرى 21 والعظمى 31


6 أكتوبر: الصغرى 21 والعظمى 31


بنها: الصغرى 22 والعظمى  31


الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 31


العلمين الجديدة: الصغرى 21 والعظمى 31


مطروح: الصغرى 21 والعظمى 31


سيوة: الصغرى 17   والعظمى 30


كاترين الصغرى 13 والعظمى 25


بورسعيد الصغرى 22 العظمى 28


الزقازيق: الصغرى 23  والعظمى 31


الإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى  31


السويس: الصغرى 22 والعظمى 30


شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 33


الغردقة الصغرى 24 والعظمى 34


الفيوم: الصغرى 21 والعظمى 32


بني سويف الصغرى 20 والعظمى 32


المنيا: الصغرى 19 والعظمى 32


أسيوط الصغرى 19 والعظمى 34


سوهاج الصغرى  21 والعظمى 35


الأقصر الصغرى 24  والعظمى 35


أسوان: الصغرى 24 والعظمى 36

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الأرصاد الاجواء الشتوية الأرصاد الجوية الشبورة المائية الكثيفة الشبورة المائية درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية فصل الشتاء

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