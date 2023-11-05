الأحد 05 نوفمبر 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على تكثيف الحملات على المحال والأسواق لضبط الأسعار

الحملات على المحال
الحملات على المحال والأسواق لضبط الأسعار،فيتو

 أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم التشديد  على تكثيف الحملات المُكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، والتفتيش على المحال والأسواق،  وكذلك متابعة مبادرة رئيس الوزراء بخفض أسعار السلع الأساسية، وتوافر السلع بكميات كافية أمام المواطنين والتصدى لأى محاولات احتكارية للسلع أو التلاعب بأسعارها.

‏‎وفى هذا الصدد، نفذت أحياء منتزة أول وثان وشرق والجمرك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وضبط منظومة الأسعار وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

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‏‎وقد أسفرت الحملات عن غلق عدد 26 منشأة، والتحفظ على عدد 3961 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1049 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تُقدر ب437 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

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الاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية سوق

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