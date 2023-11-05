بعد استهدافه بالقصف الإسرئيلي، تعرف على مخيم المغازي (فيديو)

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية باستشهاد أكثر من 50 شخصا في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن قوات الاحتلال استهدفت عدة منازل في مخيم المغازي في وسط القطاع بقصف مدفعي عنيف مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال.

مخيم المغازي

ونرصد معكم فيما يأتي بعض المعلومات عن مخيم المغازي الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي بالقصف:

مخيم المغازي يقع في وسط قطاع غزة جنوب مخيم البريج

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تأسس مخيم المغازي عام 1949

تبلغ مساحته نحو 0.6 كيلومتر مربع

أحد أصغر المخيمات في قطاع غزة

يتسم بضيق أزقته وارتفاع كثافته السكانية

يقدر عدد سكانه بأكثر من 30 ألف نسمة

يضم 8 مدارس تابعة للأونروا

جدير بالذكر أنه قد ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط غزة، إلى 51 فلسطينيا وأصيب العشرات، فجر اليوم الأحد، بسبب قصف طيران العدو الإسرائيلي لمنازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن مقتل 51 مواطنا وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة بأن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات مكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض "المحرم دوليا" على تلك الأحياء، خاصة على مخيم الشاطئ غرب غزة.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية 15 غارة على الأقل على محيط مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة.

منطقة تل الزعتر

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية بئر المياه الرئيسي في منطقة تل الزعتر، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى تدفق المياه إلى الأحياء والمنازل المحيطة بالبئر.

كذلك انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومواطنون، جثامين 5 شهداء، وعدد من الجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة أبو حصيرة غرب غزة، الذي قصفته الطائرات الإسرائيلية في وقت سابق، في حين تتواصل المحاولات لانتشال جثامين، وجرحى ما زالوا عالقين.

وفي وقت سابق من مساء السبت، قتل 7 مواطنين وأصيب العشرات، جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية، منزلا وسط مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

مخيم جباليا

وقصفت الطائرات الإسرائيلية الحربية منزلا يعود لعائلة محيسن بشارع الهوجا وسط مخيم جباليا، ما أدى الى مقتل سبعة مواطنين وإصابة العشرات، كانوا داخل المنزل المستهدف وفي محيطه.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة، "ارتفاع عدد الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 9572 شهيدا، وأكثر من 26 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأوضحت أن "9425 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفا، وفي الضفة ارتفع عدد الشهداء إلى 147، والجرحى إلى أكثر من 2200".

