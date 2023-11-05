130 % زيادة في أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي

اعتمد مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، القوائم المالية عن نشاط الشركة خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2023، في الفترة من 1/ 1/ 2023 حتى 30/ 9/ 2023، والتي أبرزت تحسنًا ملموسًا في النتائج المالية، يأتي علي رأسها ارتفاع صافي الربح إلي 364 مليون جنيه مقابل 158 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 130 %.

كما بلغ نصيب السهم من صافى الربح، عن نفس الفترة 1.64 جنيها مقارنة بمبلغ 0.75 جنيها عن نفس الفترة من العام السابق، ويأتي ذلك كنتيجة أساسية لتوسع انشطة الشركة وزيادة إيرادات النشاط الرئيسي، والمتمثلة في الأستوديوهات، والخدمات الانتاجية، والفنية، وتسويق الانتاج الفنى، حيث إرتفع مجمل هذه الإيرادات عن تلك الفترة، من 200 مليون جنيه إلى مبلغ 250 مليون جنيه، إلي جانب زيادة الإيرادات من المصادر المختلفة، مثل ارتفاع صافى أرباح الاستثمارات في الشركات التابعة، وعلى الأخص الشركة العربية الفندقية، والتي ارتفعت صافى أرباحها، من 19 مليون جنيه إلى 95 مليون جنيه، عن نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق.

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كما ارتفع صافى أرباح مركز الخدمات الإعلامية من 17 مليون جنيه الى 31 مليون جنيه خلال نفس الفترة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، و الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام وكذلك مركز ترميم التراث السمعي والبصري الذي قام بالانفتاح على الأسواق العربية والمصرية ونجح في ترميم العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية.

كما توسعت الشركة في خدمات التصوير الأجنبي "داخل المدينة وخارجها" من خلال لجنة مصر للأفلام التابعة للشركة وهي اللجنة المسؤولة عن تقديم التراخيص والتصاريح اللازمة لتصوير الأفلام السينمائية الأجنبية بمصر، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الأفلام الأجنبية والتي تمثل أشهر السينمات العالمية ومنها (أمريكي – هندي – نرويجي – فرنسي – ألماني – سويسري- كولومبي ) وبمختلف الأماكن في مصر، كما توسع مركز "الخدمات الإعلامية" في كافة الأنشطة والخدمات التي يقدمها للقنوات والوسائل الإعلامية العالمية العاملة في مصر.

وتجدر الإشارة إلي أن مدينة الإنتاج الإعلامي ,هي شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة ويسهم فيها الهيئة الوطنية للإعلام، وبنك الاستثمار القومي، وبنكي الأهلي ومصر، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية.