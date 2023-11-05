محافظ بورسعيد: استمرار تطوير شارع الحرية في بورفؤاد (صور)

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع الحرية بمدينة بورفؤاد وذلك ضمن خطة موسعة لتطوير منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل.

وأكد محافظ بورسعيد أنه يجرى العمل حاليًا في تطوير شارع الحرية بداية من شارع الجمهورية وصولًا حتى شارع ٢٣ يوليو بطول ٤٠٠ م، بينما تتمثل المرحلة الثانية في تطوير بداية شارع الجامعة "شارع ١٢" حتى شارع ٢٣ يوليو، مع استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الأسفلت للوصلة من شارع ٢٣ يوليو وصولا حتى شارع الجمهورية.

Advertisements

بورفؤاد، فيتو

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تشمل توسعة الطريق، وزيادة معدلات الإضاءة، وتخطيط الشارع ووضع العلامات الإرشادية، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء واللاند سكيب على أحدث طراز، و عمل بالوعات للأمطار، فضلًا عن الواجهة الحضارية، ضمن أعمال التنمية التي جرت بالمدينة في كافة القطاعات.

بورفؤاد، فيتو

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد تماشيًا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي.

بورفؤاد، فيتو