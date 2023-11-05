الأحد 05 نوفمبر 2023
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جهاز طيبة الجديدة يعلن الطوارىء استعدادا لموسم الأمطار

الطوارىء استعدادا
الطوارىء استعدادا لموسم الأمطار،فيتو

 عقد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة - المشرف على مدينة الأقصر الجديدة، اجتماعًا مع نواب الجهاز ومديرى العموم والمعاونين، لمتابعة موقف كل مشروع من المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك عقب أيام من توليه رئاسة الجهاز.

وشدد رئيس جهاز طيبة الجديدة على الانتهاء من المشروعات بالمدينة طبقًا للمواعيد المقررة لكل مشروع، والمتابعة الدورية لما يتم ويجري تنفيذه من مشروعات والاهتمام بجودة التنفيذ.

وفي سياق متصل قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، يرافقه مسئولو الجهاز بتفقد مواقع العمل بالمدينة، وخاصة منطقة حي المدخل ومحطة مياه الشرب والصرف الصحي واستمع لشرح من النائب المختص بإدارة المرافق ومدير إدارة المرافق، كما تم مناقشة  الكيمائي الخاص بالمحطة والاطلاع على تقارير المعمل، وشدد على المتابعة المستمرة لمختلف الأعمال.

كما قام المهندس علاء عبد اللاه، بتفقد مبنى الورش والمخازن التابع لجهاز المدينة للتأكد من جاهزية كافة المعدات وسيارات كسح المياه وطلمبات الرفع النقالي لفصل الشتاء ومراجعة موقف المحطات والتأكد على توافر الوقود اللازم للمولدات الاحتياطية، وكذا جاهزية جميع مصادر التغذية الكهربائية ومراجعة تطهير بلاعات صرف الأمطار وجاهزية الكوادر البشرية للعمل، وقدرتها على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الأمطار، وشدد على المتابعة المستمرة وعدم التهاون او التقصير في العمل.

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ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 83 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – حضانات – مخبز – كنيسة، وأنشطة طبية وتعليمية وصناعية وتجارية وإدارية وسكنية، وغيرها).

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 27 قطعة أرض، بأنشطة (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – ترفيهى وحدائق – صناعى – تجارى إدارى – تجارى سكنى – مدرسة – محطة خدمة وتموين سيارات – طبي – مخزن)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 12 قطعة أرض، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – تعليمي – صناعى – تجارى إدارى – حوشة زراعية – محطة خدمة وتموين سيارات – مجمع ورش)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمرانى متكامل)، وفى مدينة بدر، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى – تجارى – سكنى مختلط).


وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة الشروق، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى إدارى)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (إدارى تجارى سكنى – صناعي)، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى)، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (ورشة)، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني مختلط – تجاري إداري سكني)، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجاري)، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (تجاري إداري – حضانة).

وأشار الوزير، إلى أنه فى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجاري إداري – حضانة – مجمع خدمات للأقمار الصناعية)، وفى مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (صناعي)، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (سكني تجاري – إداري)، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (إداري)، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجارى إدارى سكنى – مخبز)، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجارى)، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمرانى متكامل)، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (سكنى تجارى إدارى)، وفى مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (كنيسة).
 

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الأقصر الجديدة الدكتور عاصم الجزار العاشر من رمضان المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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